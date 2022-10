Cristina Cifuentes ofrece su entrevista más sincera a DIEZ MINUTOS. La abogada y contertulia es la protagonista de nuestro 'Gente con Estilo' donde, además de repasar su trayectoria profesional y personal, posa con las tendencias de moda para este otoño y muestra los trajes de chaqueta ideales para cualquier edad y estilo. Cristina Cifuentes abre su corazón para nuestra revista y recuerda su paso por la política donde vivió momentos muy duros. "Prefiero quedarme con lo bueno de mi época de la política, que fue larga, fructífera y positiva" y tiene claro que no regresará. "¡No! Me lo han ofrecido, precisamente ser candidata a la Comunidad de Madrid por Ciudadanos. No volvería porque hay muy mala gente" reconoce.

Cristina Cifuentes que revela que no va a 'Supervivientes' porque después de todo lo que ha vivido ya se considera una auténtica superviviente, también habla de su marido, con el que lleva 34 años; de sus dos hijos y de sus ganas de ser abuela. "Estoy deseándolo. Mi hija, que tiene 32 años, y se va a casar este año, espero que me haga abuela", asegura. A continuación, la contertulia posa con los trajes de dos piezas ideales para el otoño.

Pablo Sarabia

Cristina Cifuentes luce una chaqueta, 289 € COMPRAR; chaleco, 129 € COMPRAR y pantalón, 155 € COMPRAR, todo de Alba Conde, y pendientes de Coolook, 338 € COMPRAR.

Pablo Sarabia

La colaboradora de televisión viste chaqueta y pantalón de Roberto Verino, 350 € y 220 € COMPRAR; top de Adolfo Domínguez, 80 € COMPRAR; zapatos de Manolo Blahnik, (c,p,v.) , y pendientes de Coolook, (c.p.v.) COMPRAR.

Pablo Sarabia

Cristina Cifuentes, con americana, 188,90 € COMPRAR y pantalón de raso blanco, 99,90 € COMPRAR, ambos de Renascimento; chaleco de Pedro del Hierro, 129 € , y zapatos de Jimmy Choo, 675 € .

Pablo Sarabia

La ex política viste pantalón, 220 € COMPRAR, y chaqueta, 320 € COMPRAR, ambos de Roberto Verino y pendientes de Coolook, (c.p.v.) COMPRAR.

Pablo Sarabia

Cristina lleva una chaqueta, top y pantalón de Adolfo Domínguez, 229 €, 80 € y 119 € COMPRAR, y pendientes de Coolook, 417 € COMPRAR.

Cita en... Barceló Imagine

Pablo Sarabia

Quedamos con la ex Presidenta de la comunidad de Madrid en el Hotel Barceló Imagine de Madrid, cuya decoración está inspirada en la música. Cuenta con dos terrazas, donde se puede disfrutar de una amplia carta gastronómica. Además, sus salones son especiales para cualquier tipo de reunión.

Mi belleza al descubierto

Pablo Sarabia

Antes de irme a la cama… Me desmaquillo. Soy constante con el contorno de ojos, sérum y crema.

Mi producto de belleza ideal… Crema hidratante y algo para hidratar los labios.

Tardo en maquillarme… En quince minutos estoy lista.

Voy a la peluquería… Una vez al mes a darme las mechas. Y un día a la semana para arreglármelo.

En mi neceser nunca falta… Barra de labios, toallitas desmaquillantes, crema de manos.

En mi baño siempre hay… Perfume y pinturas.

Deporte… Pilates y Yoga. Ando al día entre 5 y 6 kilómetros.

Dieta… Me gusta comer. Es uno de los placeres de la vida.

Cirugía estética… A favor. Me quité las bolsas hace años y me operé la nariz porque me la partí esquiando.

Cristina Cifuentes posa con el equipo de DIEZ MINUTOS



Pablo Sarabia

Redactor: Daniel I. Carande. Fotos: Pablo Sarabia. Ayd. de foto: Sara Guillén. Estilismo: María Álvarez. Maquillaje y peluquería: Javier Reyes para Furterer Agradecimientos: Hotel Barceló Imagine. Calle de Agustín de Foxá, 32. Madrid. Telf.: 912 582 989 www.barcelo.com