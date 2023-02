Cristóbal Suárez ha recibido el aplauso de crítica y público por su trabajo en 'Cristo y Rey'. El actor da vida al rey Juan Carlos en la serie de Atresplayer sobre la vida de Bárbara Rey y Ángel Cristo y reconoce que no se esperaba conseguir el papel. Además, desvela cómo fue su encuentro con la vedette y qué le dijo. "Me acerqué a ella, le toqué la espalda, vi que era una mujer muy alta y ella flipó también con mi altura. Me dijo: "Eres más guapo que Juan Carlos". Desde ese momento, me empezó a hablar como si fuera el Rey, y me dijo: "Ojalá no te hubiera conocido". Eso me sorprendió", aseguró. El actor protagoniza nuestro 'Gente con Estilo' donde posa con las mejores tendencias de moda de hombre y también nos habla de su familia.

Cristóbal Suárez comparte su vida con Verónica y ambos tienen una productora de teatro para adolescentes. Además, habla de sus tres hijas que son sus mejores críticas y quienes cree que heredarán su amor por esta profesión. "Creo que es inevitable, porque les hemos enseñado que el arte, la expresión y creatividad la van a tener. Lo han mamado", reconoce.

Cita en el hotel Thompson Madrid

Quedamos con Cristóbal en el nuevo hotel de la cadena Thompson en Madrid, que cuenta con 175 habitaciones, incluyendo 22 suites y un exclusivo Penthouse, y una propuesta culinaria de nivel a cargo de la Familia La Ancha. La estética de mediados del siglo XX, comunidades de lujo y los espacios seleccionados con cuidado, lo hacen único. Además, cuenta con una terraza y piscina.

Mi belleza al descubierto

Antes de irme a la cama... Me lavo los dientes. Me pongo crema de manos porque ahora en invierno, entre fregar muchos platos y el frío...

Mi perfume... Ahora uno de YSL.

Mi producto de belleza ideal... Una crema de cara.

En mi neceser de viaje siempre llevo... Desodorante, maquinilla de afeitar y cremas de manos y cara.

Voy a la peluquería... No mucho, porque siempre intento llevarlo lo más largo posible por los papeles. Por si me lo tienen que cortar.

Deporte... Voy al gimnasio y juego al baloncesto con un grupo de actores cada miércoles. Dieta... No me vuelvo loco.

Tratamientos de belleza... Ninguno.

Fondo de armario... Vaqueros.

Cristóbal Suárez posa con el equipo de DIEZ MINUTOS

