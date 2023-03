Rogelio Guerra y Verónica Castro conquistaron a decenas de países con su historia de amor en Los ricos también lloran, la primera telenovela latinoamericana que caló en nuestro país en 1986 y que llegó a paralizar España en su desenlace. Ahora llega con una nueva versión, que se anunció en 2021 y se presentó a nivel internacional en Miami el pasado mes de septiembre. Ya sabemos, además, que Atresmedia ha adquirido los derechos, así que una de sus cadenas (Nova, Antena3 o la plataforma Novelas Nova) la emitirá próximamente.

El actor argentino Sebastián Rulli se pone en la piel de Luis Alberto Salvatierra, el personaje al que dio vida Rogelio Guerra. "Estoy sinceramente agradecidísimo con la empresa, con la vida, con Dios. Creo que llegó el momento de hacer un sueño realidad, ahora sí que no le pude decir que no a esta invitación. Es una producción que es icónica en la historia de la televisión y sobre todo de México. Yo conozco México porque mi madre veía la televisión y esta telenovela en especial, entonces es algo como que también dándole a mi madre esa ilusión y poder realizar eso que siempre tuve en la cabeza", dijo en su día el actor argentino.

Rulli explicó que su personaje está atormentado por el abandono de su seres queridos, lo que le empuja a complicarse aún más la vida. "Tiene unos vicios que lo llevan a complicarle cada vez más la vida, pero también aparece alguien en su vida que le cambia radicalmente esa opción que tiene a seguir".



La coprotagonista de Rulli es Claudia Martin, de 33 años. “Yo no había nacido cuando se transmitió, pero no tengo recuerdo de alguna etapa en mi vida en la que no supiera de Verónica Castro y esa novela. Es parte de nuestra cultura”, ha confesado. El éxito de aquella telenovela fue tal que, según Televisa, fue doblada en 25 idiomas diferentes y exportada a más de 120 países.

Cambios en el guion y reducción de capítulos en la nueva versión de Los ricos también lloran

Aunque los personajes son muy similares a los original, la historia se ha modernizado y también el número de capítulos, que ahora son 60 en lugar de 248. Además, cuenta con elementos de las producciones estadounidenses. “Buscamos traerla a esta época, pero con elementos de juegos de poder en la familia, al estilo ‘Succession’”, ha explicado Patricio Wills, presidente de W Studios, compañía encargada de la producción de la serie.

La historia se centra en Mariana, una muchacha inteligente y humilde que por casualidad le salva la vida a Don Alberto, un rico patriarca y dueño del conglomerado empresarial más grande de México. Agradecido porque le salvó la vida, Don Alberto le ofrece empleo y la oportunidad de tener una vida mejor.

Los Ricos También Lloran cuenta con las actuaciones estelares de Azela Robinson, Alejandra Barros, Víctor González, Henry Zakka, Arturo Barba, Sergio Reynoso, Rubén Sanz, José Luis Franco, Dalilah Polanco, Dobrina Cristeva y Luis Gatica. Se suman al elenco protagónico Lorena Graniewicz, Diego Klein, Mario Moran, Thalí García, Michelle Jurado, Antonio Fortier, Mimi Morales, Paola Toyos, Carlos Gatica y Hugo Catalán.

El guión de la edición de 2022 de Los ricos también lloran ha estado a cargo de la argentina Esther Feldman, conocida por exitosas producciones como Okupas, LaLola, o El Dragón: el regreso de un guerrero, también protagonizada por Rulli. Feldman ha estado acompañada en ese proceso por la guionista mexicana Rosa Salazar Arenas, encargada de producciones como Mujer, casos de la vida real y Lo que la vida me robó, entre otras.