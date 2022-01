William Levy anunció hace unos días que se separaba de su mujer y madre de sus dos hijos Chritopher Alexander (2006) y Kailey Alexandra (2010), Elizabeth Gutiérrez.

Levy y Sanz se conocieron grabando la película En brazos de un asesino, en 2019.

Hace menos de una semana que el atractivo actor cubano William Levy, protagonista de uno de los grandes éxitos de Netflix en España, Café con aroma de mujer, anunció su ruptura matrimonial de Elizabeth Gutiérrez, que ha sido su esposa durante 19 años y es la madre de sus dos hijos. Aunque causó gran sorpresa entre sus seguidores, era algo sabido que el matrimonio sufría idas y venidas por supuestas infidelidades del apuesto galán. Sin embargo, otro rumor ha corrido como la pólvora poco después de ese anuncio de separación: el actor podría estar manteniendo una relación sentimental con la actriz española Alicia Sanz y ese podría haber sido el motivo de la crisis definitiva en el matrimonio.

Según cuentan algunos medios de comunicación mexicanos, el romance entre William Levy y la joven intérprete, a quien vimos en Amar es para siempre en 2013 en el papel de Maite Gimeno, vendría de atrás. Se conocieron en 2019 rodando el largometraje En brazos de un asesino, donde ambos formaron pareja y tuvieron que grabar escenas bastante subidas de tono. El entorno de Levy llegó a afirmar entonces que el cubano se habría sentido enormemente atraído por la española.

El año pasado una fuente de TV noticias, de México, informó de que la pareja se habría reencontrado y podrían estar saliendo, después de un primer idilio durante el rodaje y pese a que Levy continuaba unido a su esposa. Se comentó también que el matrimonio ya no mantendría una relación de pareja aunque seguían viviendo bajo el mismo techo.

Según las mismas fuentes, William "quedó prendado de su belleza (de Ana) cuando la escogió como protagonista. En la cinta tuvieron muy fuertes escenas de sexo, grabaron desnudos (...) y él le fue infiel a Elizabeth". También adelantó que el cubano y la española estaban pensando irse a vivir a Miami cuando terminasen sus respectivos trabajos en España y en Colombia, pero que finalmente Levy no podía hacer pública esa relación porque los directores de Café con aroma de mujer le habrían pedido discreción para no hacer sombra a la serie.

Cuando hace unos días William Levy publicaba en un story de Instagram su separación - que curiosamente eliminaba pocos minutos después-, ese anuncio venía seguido pocas horas después por otra frase: "Estoy listo para un nuevo capítulo en mi vida".

¿Quién es Alicia Sanz, el posible nuevo romance de William Levy?

Alicia Sanz es una joven nacida en Ceuta, en 1988. A los 19 años, se trasladó a Sevilla a estudiar Económicas y, al año siguiente, decide dar el paso de estudiar interpretación en Madrid, en la escuela de Juan Carlos Corazza.

A sus 33 años, cuenta con diez series de televisión, cuatro películas y dos obras de teatro. Su debut se produjo en 2010 con la serie española La pecera de Eva, de Telecinco, donde interpretaba a una adolescente. Ese mismo año, pasó a formar parte del reparto principal de Gavilanes, el remake televisivo de Pasión de gavilanes de Antena 3, donde interpretó a Lucía Elizondo.

También ha trabajado en otras conocidas series como Bandolera, Amar es para siempre -en la temporada 2013-2014, en el papel de Maite Gimeno-, Con el culo al aire, Cuéntame cómo pasó -como Melek Halaskar, en dos episodios en 2015-, y la última, El Cid. Además, ha trabajado en Estados Unidos en algunas series de televisión, como Castle, y en algunas películas.

