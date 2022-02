Pasión de Gavilanes se estrenó en Colombia en 2003 y en Antena 3, en 2005.

Michel Brown está finalmente en la secuela de la novela, pero como participación especial.

Telecinco calienta motores para el estreno desde hace semanas.

Más de un año se habló de la secuela de Pasión de gavilanes y, tras anunciarse que estarían en ella la mayoría de actores que formaron parte hace 20 años de este gran éxito internacional y que se estrenará el 14 de febrero a las 22 h en Telemundo, llevamos semanas viendo cómo Telecinco promociona que será ese canal de Mediaset el que ofrezca la serie en España. Y ese momento se acerca cada día más. De hecho, anoche se anunció que hoy mismo, día 8 de febrero a las 23:55 h, todos los canales de Mediaset ofrecerán en exclusiva un avance de la popular telenovela.

Fue la propia empresa la que lo lanzó a través de su cuenta de Twitter, causando desconcierto entre los seguidores ya que en un principio se habló del estreno. Más tarde, la cadena rectificó y utilizó la palabra avance. Tras conocer el tráiler, solo se han podido ir viendo a cuentagotas algunas imágenes o vídeos que compartían los actores. Pero hoy, por fin, se podrá ver parte de la telenovela que pronto llegará con todos sus nuevos capítulos de la esperada segunda temporada a Telecinco.

El canal de Telecinco se ha volcado en este estreno, desde que adquirió Mediaset los derechos tras negarse Atresmedia a comprar la serie por su elevado precio. Los platós de Sálvame y Viva la vida se han decorado emulando algún escenario de la novela, y sus presentadores han interpretado algún papel simulando ser sus personajes, como hicieron María Patiño y Jorge Javier Vázquez, montando en un toro mecánico.

Todo lo que necesitas saber de Pasión de Gavilanes

Fue en 2005 cuando Antena 3 apostó por la telenovela colombiana Pasión de gavilanes para sus sobremesas, y la historia de las hermanas Elizondo y los hermanos Reyes cautivó al público a través de sus 188 capítulos, hasta el punto de convertirse en un fenómeno mediático. Después de haber triunfado en Colombia y Argentina, entre otros 40 países, fue una de las telenovelas que más éxito cosechó en nuestro país.

‘Pasión de Gavilanes 2’, secuela de la exitosa ficción colombiana, regresa a la televisión 19 años después de su estreno. La serie, que actualmente se está rodando en Colombia, reúne en su equipo artístico a emblemáticos actores de la ficción original (Mario Cimarro, Danna García, Natasha Klauss, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista y Michel Brown, que realizará una participación especial en la serie) junto a tres nuevos intérpretes (Bernardo Flores, Sebastián Osorio y Juan Manuel Restrepo). Drama, venganza, amor y pasión conviven en el eje narrativo de este relato, que sigue las vicisitudes de los descendientes de la dinastía Reyes Elizondo, que se verán involucrados en un misterioso crimen que sacudirá los cimientos de la familia.

Ahora, con un salto en el tiempo de 20 años, volveremos a ver a las Elizondo y a los Reyes en una nueva etapa de su vida. Casi la totalidad de los protagonistas serán interpretados por los mismos actores que entonces. Las tres hermanas Norma, Jimena y Sarita, y los Reyes, Juan, Óscar y Franco, van a llegar de la mano de unas ya adultas Danna García, Paola Rey y Natasha Klauss, y unos maduros Mario Cimarro, Juan Alfonso Baptista, 'El Gato' y Michel Brown, que confirmó hace unas semanas que finalmente participaría en el proyecto -aunque lo hará como actuación especial-, después de haberlo rechazado por tener compromisos profesionales ineludibles.

¿De qué va 'Pasión de Gavilanes 2'?

La nueva trama comienza con la unión de los Reyes y las Elizondo más fuerte que nunca y formando una gran familia. Sin embargo, un trágico suceso marcará esta nueva entrega y borrará de un plumazo esta estabilidad y felicidad.

Un profesor aparece muerto y se señala a los hijos de una de las parejas como autores del supuesto crimen. Los jóvenes tendrán que demostrar su inocencia, mientras los lazos familiares se van viendo resentidos.

Pasión de Gavilanes 2 sin Jorge Cao pero con una nueva generación de 'gavilanes'

Entre los actores que regresan están también Zharick León (Rosario Montes), quien puso música a la trama; Kristina Lilley (Gabriela), la madre de las Elizondo y villana de la historia; Carmenza González (Quintina) y Tatiana Jauregui (Dominga).

No se reincorpora el admirado Jorge Cao, que encarnó al abuelo de las hermanas Elizondo, Martín Acevedo, con un fuerte papel en la historia. "Es una decisión personal", confirmó finalmente el colombiano después de haberse dejado crecer la melena, como Martín, lo que parecía que iba a suponer su aceptación.

Como novedad, a las apasionadas a la par que tumultuosas vidas de las familias Reyes y Elizondo llega la nueva generación de 'gavilanes', los hijos de Juan Reyes y Norma Elizondo. Estarán interpretados por Bernardo Flores (actor mexicano que participó en La doña, en 2020, y en la serie española Express, para Starzplay), Sebastián Osorio (colombiano que formó parte de El cartel de los sapos: el origen, de Netflix) y Juan Manuel Restrepo (Charly Flow de joven y Erik, en La reina del flow) y dejarán su propia marca en el legendario pueblo de San Marcos.

Se completa el reparto con otros actores como el mexicano Sergio Goyri (Señora Acero 3: La Coyote, Soy tu dueña, Amor prohibido) o los colombianos Alejandro López (El señor de los cielos) y Germán Quintero (El cartel de los sapos, La ley del corazón), entre otros. Entre las grandes sorpresas, se encuentra la presencia del español Ángel de Miguel, que interpretó a Iker Lemos en Servir y proteger.

