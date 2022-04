Rafael se quiere llevar a su ganado, pero llega Octavio y se lo prohíbe diciéndole que jamás volverá a tener su apoyo si sigue con su idea de casarse con Fernanda. El joven Toscano no está dispuesto a ser chantajeado y le dice a su padre Fernanda no es un capricho y saldrá adelante por sí mismo.



Por otro lado, Juana está muy emocionada al saber que el rancho Nuevo amanecer crecerá y quedará hermoso, pero en ese momento se aparece Rafa para decirle a Fernanda que se peleó con su padre y le regresó todo lo que le había dado, ya que no soportó que lo humillara: “A partir de ahora estamos solos en el negocios”. Linares le pide a su amado que se acerque a Octavio y le demuestre que en él sí cabe la cordura, Rafael, ignorando las verdaderas intenciones de su prometida, señala el buen corazón.

Rafael se pone celoso de César

Germán sospecha que Ángela está enamorada de Rigoberto. A ella no le queda más remedio que confirmarle al hombre su creencia: “Siento por él algo muy fuerte desde la primera vez que le vi”. Germán anima a la chica a luchar entonces por su amor. Paralelamente, Octavio y Martina tiene un enfrentamiento.

Al llegar a su hogar, Toscano se enfada con Leticia al ver que Rafael se llevó sus pertenencias: “Te dije que no le permitieras recoger nada y no me has hecho caso”. Ella no se amedrenta y le asegura que no es ninguna trabajadora para recibir órdenes. A su vez, Mary encuentra a Piero con Candela y cree que ya la cambió por ella. Además, Rafael se pone celoso al ver que César toma de la mano a Fernanda.

