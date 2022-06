Telemundo producirá nueva versión de uno de los k-drama más aclamada de la televisión Escalera al cielo (2003), producida por SBS Corea. Esta es una cautivadora historia de amor y una producción icónica que, en su versión original, abrió con gran éxito las puertas a las telenovelas surcoreanas en el mercado latinoamericano e hispano de Estados Unidos.

En ella se narra el romance entre dos jóvenes, Han Jung-Suh (Park Shin Hye) y Cha Song-Joo (Baek Sung-hyun) destinados a estar juntos incluso antes de nacer, pues sus padres eran amigos íntimos, por lo que se conocen desde la infancia. Sin embargo, un terrible accidente pone a prueba este gran amor, borrando la memoria de uno de ellos, y obligándolos a luchar por demostrar que cuando el amor es verdadero, las almas se reconocen y se encuentran a pesar de cualquier obstáculo.

El k-drama original de la historia de amor cuenta con 20 episodios de una hora aproximadamente. En la primera parte del drama, participaron los actores Baek Sung Hyun y Park Shin Hye, dando vida a las versiones adolescentes de los protagonistas. Se espera que esta adaptación vea la luz el próximo año, aunque todavía no se ha confirmado qué actores y actrices participarán en este proyecto.

¿Qué son los K-dramas?

Los k-dramas son producciones de origen surcoreano que tienen una aceptación amplia entre el público local e internacional. En su mayoría se constituyen con 16, 20 o 50 episodios y pocas de ellas cuentan con más de una temporada; la duración de cada capítulo va de los 60 minutos a la hora y media.

Difundidos en idioma coreano, son famosos por la diversidad de sus géneros, aunque entre los más conocidos se encuentran el de romance, acción, suspenso y fantasía. Uno de los ingredientes que los condujo al contexto global fueron sus famosos «OST», bandas sonoras que generalmente se construyen con ayuda de los grupos de K-pop y sus idols.

El interés en los k-dramas no es exclusivo de sus seguidores. El gobierno surcoreano supo explotarlos para conectarlos con el turismo, pues las locaciones que dan vida a tales historias son utilizadas como espacios recreativos. Los k-dramas son vendedores por excelencia del estilo de vida que persiste en este lugar. Viki, plataforma de streaming dedicada a la transmisión exclusiva de estos formatos, ganó 35 millones de usuarios a nivel global en 2015 y aseguró que su segundo mercado más fructífero es México.

El éxito de los K-Dramas en México

Mi marido tiene más familia

Las telenovelas coreanas, conocidas como K-Dramas tienen más de una década conquistando al público mexicano para el que sus opciones de telenovelas se han reducido a refritos de éxitos pasados o narconovelas. En lugar de exportar productos que los hicieron famosos en todo el mundo en la década de los 90, han empezado a importarlos de países como Turquía, Brasil, Colombia y Corea. De hecho, pocos saben que la ficción Mi marido tiene más familia, protagonizada por Zuria Vega y Daniel Arenas es un remake del K-Drama My Husband Got a Family.

En el año 2001 cuando como parte de un proyecto para promover su cultura en el país, Corea del Sur prestó a las televisoras públicas aztecas tres telenovelas: Todo sobre Eva, Escalera al Cielo y Sonata de Invierno. A partir de entonces, además de las tres telenovelas prestadas por la embajada, Sat Marketing ha traído al país otros K-Dramas que se han transmitido en cadenas publicas de los estados de México, Aguascalientes, Campeche, Chiapas y Sonora.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io