Las esclavas aterrizan en palacio convirtiéndose en la comidilla del resto de concubinas, quienes las ven como competencia con respecto a sus intereses. Ayse, la favorita de Süleyman, teme que alguna de ellas pueda arrebatarle el puesto, pero mantiene la esperanza de que, con suerte, quedará embarazada del sultán más pronto que tarde: “Si le doy un hijo varón, mi futuro en la corte estará asegurado”. En el avance semanal de 'El Sultan', Süleyman se convierte en Sultán al mismo tiempo que conoce a Alexandra, una joven esclava que tratará de conquistarle y usar su poder para vengar a su familia

Mientras tanto, la primera esposa del Sultán se acerca a Palacio. La mujer lleva viajando días para reencontrase con su marido, pero no lo hace sola, sino con su hijo pequeño Mustafá, quien, de momento, es el único heredero al trono. “Nuestro nuevo hogar es el palacio más grande del mundo y está lleno de oro”, dice Mahidevran.

Alexandra tiene un primer encuentro con el Sultán

Por su parte, Alexandra se niega a obedecer órdenes de los soldados y pide a la sultana Valide que acabe con ella o se suicidará. “Eres propiedad del sultán, él decide si vives o mueres. Tú ya no tienes potestad sobre nada”, le dice la altiva señora. “Prefiero morir a estar aquí, yo no soy de nadie. Mi libertas es lo más apreciado que tenía y me la han arrebatado”, responde la joven. Al escucharla, la encargada de las concubinas no puede evitar fijarse en su valentía y la anima a alcanzar el poder aprovechándose del sultán: “Todas las muchachas se preparan para él. Si te elige, le satisfaces y le das un hijo, serás la concubina favorita del sultán y podrás dominar el mundo”.

¿Qué mejor forma de vengar a su familia que uniéndose al hombre más poderoso del Imperio Otomano? Dispuesta a todo por cumplir con la promesa de honrar la memoria de sus padres, Alexandra planea conquistar s Süleyman, pero no cuenta con que, al verle por primera vez, se sentirá irremediablemente atraída por él. ¿Pesará más el amor que la revancha?

