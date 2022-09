La semana pasada en El Sultán la princesa Isabella volvió al palacio de Topkapi para unirse al harén del Sultán. En el capítulo 39 de hoy de El Sultán el caso por la desaparición de Isabella toca a su fin. Parece que la tranquilidad ha vuelto al palacio de Topkapi y Solimán ha entendido que, posiblemente, nunca más vuelva a ver a la princesa. Ya es hora de retomar las obligaciones que tiene para su reino y con su Harén.

Mientras tanto, nuevos frentes se abren. La relación entre Hürrem y Valide va de mal en peor. Cuando el caballo de la primera aparece asesinado, Hürrem no duda en culpar a Sultana de haber acabado con la vida de su fiel corcel: “Estoy segura de que esto es una amenaza por su parte y así debo tomarlo. Si algo me pasa, culpo a la Sultana”.

Bali Bey sigue las órdenes de Solimán

Por supuesto, la Sultana se defiende y asegura que ella no tuvo nada que ver con el incidente: “Jamás ensuciaría mis manos de sangre por alguien que no lo merece en absoluto”. Solimán, que no sabe por quién tomar partido, le pide a Bali Bey que descubra qué fue lo que pasó con el animal: “Necesito esclarecer esto cuanto antes, yo tengo otros problemas de los que ocuparme”.

Uno de esos asuntos, es la incursión que el Imperio Otomano piensa realizar en algunos territorios de Europa. Solimán toma la decisión de otorgar a Ibrahim un puesto de gran importancia dentro de esta expedición. Comandará a los militares. El Gran Visir le agradece el gesto, aunque es consciente de que este nombramiento le acerca, salvajemente, hacia la muerte. La primera línea de batalla siempre trae consecuencias desastrosas para la mayoría.