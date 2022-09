El destino se ceba con Hürrem en El Sultán. La madre Sultana encuentra el cuaderno que Leo escribió antes de morir, donde confesaba su amor por la concubina del Sultán y, también, la relación que les unió en el pasado. Valide tiene en la palma de su mano el arma perfecta con el que destruir a la madre de dos de sus nietos.

Sin pensarlo dos veces, se aproxima hasta la alcoba de Hürrem y la enfrenta por sus mentiras; “No sé hasta que punto no has estado engañando a todos”. Aunque esta asegura que su romance con Leo terminó antes de conocer a Solimán, la madre Sultana asegura no creerla y le da dos opciones: confesar la verdad y respetar el castigo o marcharse del palacio sin sus hijos.

Solimán disfruta de una nueva victoria

Entre ambas se arma una brutal discusión, que termina con la madre Sultana sufriendo un síncope. Mientras todo esperan que recupere el conocimiento, Mahidevran toma el mando del palacio de Topkapi y despoja a Hürrem de sus derechos: “Ahora vas a sufrir de verdad y nadie podrá ayudarte. Yo te voy a enseñar a respetar a la familia real”.

Lo cierto es que el único que puede revertir la situación en la que se encuentra Hürrem es el Sultán, pero este se encuentra en Venecia, disputando una feroz batalla para hacerse con el control del territorio. Ajeno a lo que está sucediendo en el palacio y, sobre todo, al estado en el que se encuentra su madre, el Sultán celebra con sus hombres su nueva victoria.