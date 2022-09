La semana pasada en El Sultán la princesa Isabella volvió al palacio de Topkapi para unirse al harén del Sultán. En la segunda parte del capítulo 39 de hoy de El Sultán averiguamos que, según las pesquisas que hizo Bali Bey, fue Nilüfer la persona que apuñaló al caballo de Hürrem. Esta última no cree que la empleada se atreviera a hacer algo así y sospecha que la madre Sultana está buscando alguien a quien culpar por su atroz hecho. Así pues, va a hablar con Bali Bey y exigirle que le permita ver a Nilüfer.

Mientras tanto, la supuesta culpable del ataque al animal permanece encerrada en una de las mazmorras del palacio de Topkapi. De repente, un par de hombres entran en su celda y rodean su cuello con una cuerda. Comienzan a estirar hasta dejar sin respiración a la joven. Sus últimas palabras fueron súplicas de socorro.

El cuerpo de Nilüfer es sacado de las mazmorras

Horas más tarde, otro par de sirvientes sacan el cuerpo sin vida de Nilüfer de su celda en una camilla. Hürrem se acerca y comprueba así que la muchacha murió. Con mucho esfuerzo logra contener las lágrimas y la rabia que comienzan a inundarla. A su vez, la madre Sultana llega hasta el cuarto de sus nietos. Mehmet se abalanza a sus brazos. Sin embargo, Mihrimah rechaza sus muestras de cariño.

A la pequeña princesa, aunque solo es una niña, no le pasa inadvertido el odio que su abuela siente por su madre y es algo que no le perdona. “Siempre la tratas mal y por eso no quiero hablar contigo”, comenta antes de darle la espalda. La Sultana teme que Hürrem esté poniendo a sus nietos en su contra y decide tomar cartas en el asunto.