El resumen semanal de los capítulos de Amar es para siempre: Raúl regresa a su lugar en las jugueterías.

Qué pasó la semana anterior en Amar es para siempre: Santiago desaparece después de la discusión con Ismael, donde Penélope acaba malherida.

Sonia no está nada contenta con Medina después de ver cómo se enfrentó a Halcón, por lo que decide poner distancia con él. Esto hace reaccionar a Medina, que lejos de dejar a un lado su propósito de descubrir qué es lo que oculta Carlos, aumenta las horas que dedica a investigarlo. Sabe que tarde o temprano, el recién llegado al barrio tendrá un error que le saldrá muy caro.



Por otra parte, Visi y Benigna debaten qué hacer con el dinero de Marisa cuando reciben un nuevo sobre. Conscientes del dinero que pueden sacar con los donativos por su supuesta enfermedad, Visi decide fingir que padece la enfermedad de Burton Clint. Mientras tanto, Lorenzo ha reaparecido en la vida de los vecinos de la Plaza de los frutos por todo lo alto: será el nuevo representante de Catalina.

Las verdaderas intenciones de Raúl

Esta situación no gusta mucho a Marcelino, quien prefería ser él mismo el que llevara en volandas la incipiente carrera televisiva de su hija. Además, Carmen no puede seguir ocultando por más tiempo la verdad sobre Fausto y comparte su secreto con Quintero.

En Garlo, Raúl desvela a Emilio sus verdaderas intenciones respecto a la juguetería. Pretende dinamitar la autoestima de su primo y que sea él mismo quien renuncié a la presidencia de la compañía en su beneficio. Por su parte, García, ajeno a la vil artimaña que planea su familiar, le da una oportunidad a Tina en la compañía, lo que provoca un enfrentamiento con Coral. Entretanto, Paloma propicia un encuentro entre madre e hija que no sale como ella esperaba.

