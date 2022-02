Ismael consigue romper las barreras de Penélope y la pareja parece estar algo más cerca. Los últimos acontecimientos, entre los que está el robo de su dinero por parte de Santiago, han hecho que la maestra necesite más que nunca los cuidados y la protección de su amado. ¿Se dará la pareja una segunda oportunidad o cada uno tirará para su lado?



Por otro lado, Marcelino se molesta con Lorenzo al saber que este ha intentado negociar una colaboración de Catalina con Garlo a espaldas de él. Si algo tiene claro el dueño del El Asturiano es que solo él tiene la última palabra en cuanto a la carrera artística de su hija pequeña. Mientras Benigna trata de sacar adelante el videoclub, Visi está centrada en obtener el perdón de Dios para evitar la ira del Altísimo. La mujer tiene mucho miedo de que termine siendo castigada por el fuego eterno debido a sus estafas con su falsa enfermedad.

Marcos pide ayuda a Cristina

A pesar de los problemas que podría acarrearles de cara al juicio, Marcos implora a Cristina que siga buscando a Lucía y compruebe que su testimonio es falso. Solo sus palabras pueden lograr sacarle de prisión. Es su última baza. La abogada, que cada vez se encuentra más a gusto con su cliente, le promete que hará todo lo necesario para hallar a la chica.

En Flechazos, Sonia decide comprobar si la historia que Carlos le ha contado sobre Sonsoles es cierta o es otra invención del pediatra. Además, Raúl no consigue comprender qué llevó a su madre a cometer un robo y Carmen vuelve a mentir para no contarle la verdad sobre el chantaje de Uriarte.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io