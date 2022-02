El avance semanal de los capítulos de Amor a segunda vista.

Meryem estaba muy preocupada después de haber encontrado en su bolso un misterioso teléfono con un mensaje que parece indicar que era de Vahit. La mujer, asustada, llamó a Birol y le pidió que hiciera hasta lo imposible para encontrar a su acosador. El joven se presentó en casa de su jefa con malas noticias: “No hemos dado con su paradero, lo siento mucho”.

Sevket, que había llegado a escuchar parte de la conversación, preguntó qué ocurría con Vahit. Birol, con solo una mirada de Meryem, entendió que debe mentir: “No ocurre nada, le tenemos vigilado y no ha dado problemas por el momento. Pueden esta tranquilos”. El capitán no tardó mucho en descubrir el embuste del que había sido víctima y temió por la seguridad de los suyos. Si tenía que tomar la justicia por su mano contra su gran enemigo, no dudaría en hacerlo.

Vahit se reunió con Haydar en su escondite

Ajeno a la conversación que estaban teniendo sobre él, Vahit se reunió con Haydar. Este último le exige que le entregase las cintas con unas imágenes que necesita. Vahit, que no se dejó amedrentar fácilmente, le respondió al mafioso que no le tenía ningún miedo y su sufría algún daño, solo él sería el agraviado.

Mientras tanto, Zeynep y Fatih siguieron encontrándose a escondidas. Estar separados a la fuera les ha hecho percatarse de que su amor es mucho más fuerte de lo que ellos pensaban y ahora solo sueñan con poder estar juntos de nuevo.

Fatih, por su parte, aprovechó uno de sus momento de intimidad para contarle a su esposa que ya había solucionado el tema de Melissa. “Le dije a mi madre que había roto con ella y no le quedó mas remedio que aceptarlo porque tuve la ayuda de mi tía”, explicó él sin dar más detalles.

