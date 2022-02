El avance semanal de los capítulos de Amor a segunda vista.

Fatih y Zeynep, hartos de ocultarse, comunican a sus respectivas familias que su ruptura fue un engaño y siguen amándose. Sevket, dolido por el engaño, echa a su hija de casa: “No solo no me dijiste la verdad acerca de la paternidad de tu hijo, también me mentiste en esto. Ya no puedo confiar en ti”. La mujer busca refugio en brazos su esposo, quien le promete que al día siguiente tendrán un lugar para vivir juntos y en paz: “Ya es hora de que comencemos una vida juntos y solos”.



Dicho y hecho, Fatih compra una hermosa casa con la que Zeynep queda encantada: “Es el lugar más bonito que he visto en mi vida”. Después, Sekercizade le explica a su padre que quiere conseguir un trabajo fuera de la compañía familiar: “Necesito ver que puedo salir adelante por mí mismo, no por mi apellido”. Fehmi, en esta ocasión, apoya a su hijo: “Te ayudaré en lo que necesites. Estoy orgulloso de ti”. Parece que las cosas empiezan a encarrilarse para el matrimonio.

Elif Su y Selim desaparecen del parque de atracciones

La mañana de después, Elif Su visita a Fatih y Zeynep. “Quiero que cumpláis la promesa de llevarnos a Selim y a mí al parque de atracciones”, les dice explicando su repentina llegada. A la pareja no le queda más remedio que acceder a la petición de la niña. La excursión es un éxito y todos, adultos y niños, se lo pasan a las mil maravillas hasta que Elif Su y Selim desaparece.

Zeynep, presa le pánico. llama a su familia y todos temen lo peor. “Vahit ha secuestrado a los niños”, dice Meryem en voz alta. Afortunadamente, todo queda en un susto. Cuando están a punto de movilizar a al policía, los pequeños aparecen. “Quería llevar a Selim a un atracción nueva”, explica Elif Su. Horas más tarde, regresan a casa sanos y salvos.

