Parece que el plan de Elif Su para provocar una crisis entre su hermano y su cuñada está funcionando a las mil maravillas. Selin está muy enfadada con Orhan porque el joven ha perdido su alianza y ahora no sabe donde está. “Eso es lo que te importa el sello de nuestro amor: nada”, dice la chica visiblemente triste. El chico trata de reconciliares con su esposa, pero nada de lo que hace surte efecto y ya comienza a desesperarse bastante.

A pesar de que no están pasando por su mejor momento, la pareja toma la decisión de tomarse unas pequeñas vacaciones con Mete, Fadik, Zeynep y Fatih. El grupo al completo se marcha a la cabaña familiar que está en el bosque dispuestos a disfrutar de unas cuantas jornadas en la nieve. Sin embargo, nada más llegar al lugar, ya comienzan los problemas y las discusiones.

¿Dónde está Mukaddes?

Zeynep y Fatih deciden entonces abortar misión y se regresan a la ciudad: “Preferimos pasar el fin de semana con Selim, pero no os preocupéis”. Mientras tanto, el resto se queda a disfrutar de la nieve. En mitad de una nueva disputa, Selin le da en la cabeza a Orhan con una pala de metal y este pierde el conocimiento.

Por otro lado, Mukaddes decide salir sin ser vista de la mansión Sekercizade y evitar así que su familia la lleve a un psiquiátrico. Gülsüm está muy preocupada por la desaparición de su nuera, pues la ve capaz de cometer cualquier locura, pero Mukadder y Fehmi tratan de tranquilizarla: “Volverá pronto, ya lo verás”.

