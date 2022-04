Mientras Özge Özpirinçci disfruta de su nueva vida de casada y su recién estrenada maternidad que la va a mantener alejada de los focos durante un tiempo, sus seguidores podrán disfrutar de ella otra vez muy pronto, pues llega el tan esperado estreno de Yakamoz S-245 (que inicialmente se iba a titular Bir Denizaltı Hikayesi, en español Una historia submarina). Protagonizada por la luchadora Bahar de Mujer y por el también reconocido actor Kivanç Tatlitug -a quien conocimos en España por Sühan, venganza y amor, Kuzey Güney y Amor prohibido-, se estrena en Netflix el 20 de abril.



Desde que se supo que los dos actores iban a trabajar juntos, a finales de 2020, la expectación por verlos caracterizados como sus nuevos personajes, Defne y Arman, no ha cesado. Netflix acaba de presentar el primer tráiler.

En las primeras imágenes del rodaje, Özpirinçci, a quien actualmente vemos en Nova en Amor a segunda vista, nos sorprendió con una imagen muy distinta a la que nos tenía acostumbrados con Bahar, donde apenas usaba maquillaje, vestía algo desaliñada y siempre se percibía el sufrimiento en su rostro. En esta nueva serie, luce el cabello más corto, alguna cana en su flequillo, elegantes pendientes y con vestimenta bastante más arreglada.

Por su parte, Tatlitug también luce diferente de sus otros trabajos, incluso de su imagen personal, con barba de dos días y el pelo liso, más largo de lo habitual y recogido en una coleta. Al actor lo hemos visto con variados looks: con barba, sin ella, con el pelo bastante corto, con algo más de melena... No deja de sorprender.

🎬 Trailer de la nueva serie #YakamozS245 protagonizada por #KıvançTatlıtuğ y #ÖzgeÖzpirinçci.



Disponible en Netflix a partir del 20 de Abril.pic.twitter.com/LUUr1Bt0eO — Series Turcas España (@Turcas_Es) March 29, 2022

¿De qué trata Yakamoz-245?

La historia de Yakamoz-245, de ciencia ficción, gira en torno a un biólogo marino e instructor de buceo, Arman, hombre de espíritu libre que se preparar para participar en una investigación dentro de un submarino. La misión comienza con un caos donde los rayos del sol matan a la gente, el amanecer acaba con todos, por lo que Arman y su equipo deben abordar un submarino militar para sobrevivir. Allí, surgen tensiones entre los tripulantes, sobre todo entre Arman y el segundo al mando del barco, lo que le hará luchar por sobrevivir, pero también al mismo tiempo vivirá una segunda oportunidad con el amor de su vida.

Escrita por Jason George (encargado también del guion de Hakan), Atasay Koç, Cansu Çoban y Sami Berat Marçalı y dirigida por Tolga Karaçelik, la serie, cuyos episodios tienen una duración de entre 30 y 50 minutos, está producida por OGM Medya. Otros actores que forman parte del elenco son Ertan Saban, Ece Çeşmioğlu, Jerry Hoffmann, Ecem Uzun, Meriç Aral, Onur Ünsal, Ersin Arıcı, Güven Metin Akpınar.

Las grabaciones, que comenzaron el 30 de enero, tuvieron lugar en la región turca de Foça, una zona costera de la provincia de Esmirna.

Kıvanç. Özge. Tolga. Bundan fazla söze gerek yok. Çok yakında. Sadece Netflix’te. pic.twitter.com/ZtWp3dl0kw — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) February 15, 2021

¿Qué estaban haciendo Özge Özpirinçci y Kivanç Tatlitug?

Özge, de 34 años estuvo dedicada a Mujer durante tres temporadas, desde 2017 hasta principios de 2020. El febrero de ese año estuvo a punto de embarcarse en la que hubiese sido la cuarta producción turca para Netflix, Simdiki aklim olsaydi. Sin embargo, la serie se canceló por presiones del gobierno turco que no aceptaba un personaje homosexual en la historia.

Poco después se embarcó en esta producción de la poderosa plataforma internacional. Durante 2021 trabajó también junto a Salih Bademci en Ilk ve son (Primero y último), cuyo rodaje se tuvo que acelerar al saberse que Özge estaba embarazada. Poco después contraía matrimonio con su novio Burak Yamanturk. De momento, la actriz se mantiene alejada de la vida profesional.

Kivanç Tatlitug, de 37 años, es uno de los más cotizados actores turcos del momento. Hasta España han llegado tres de sus novelas, Sühan, venganza y amor, Kuzey Güney y Amor prohibido. Desde hacía casi dos años, cuando terminó la exitosa Çarpisma, no había vuelto a embarcarse en otro proyecto en televisión, ya que elige con mucho cuidado sus trabajos. Él fue el primer seleccionado para Yakamoz-245 y sin duda no ha podido elegir un proyecto mejor para regresar, sobre todo sabiendo que lo hace al lado de una de las actrices turcas con más proyección internacional en estos momentos.

