Después de haber recuperado a Selim y haber logrado encerrar a Ertan en una cárcel, parece que la felicidad les sonríe a Zeynep y a Fatih. El matrimonio espera con muchas ganas a su futura hija, que vendrá el mundo en tan solo unos meses. Sin embargo, no todo va a ser alegría en la vida de los enamorados. Sus respectivas familias amenazan con destruir su dicha.



Parece que la relación entre los Sekercizade y los Taskin ha vuelto a deteriorarse y el matrimonio no está dispuesto a que sus hijos crezcan en un ambiente hostil, por lo que toman la decisión de llevar a sus allegados a terapia de grupo. El psicólogo que Mukaddery Mukadddes han encontrado somete a ambos clanes a una serie de juegos nada ortodoxos.

Sevket tiene dudas con respecto a ventilar sus intimidades en público

Sevket, que no es muy dado a airear sus asuntos personales delante de un extraño, se muestra algo reticente a participar. Aunque esto es solo en un principio, pues, más tarde, comienza a cogerle algo de gusto a las actividades que el doctor va proponiendo. Poco a poco, los ejercicios van subiendo de intensidad y de dificultad, y amenazan con destruir la ínfima paciencia que les queda a Zeynep y al resto.

Pasados los días, las familias siguen adelante con la terapia. El siguiente juego que propone el psicólogo es algo complicado, aunque también divertido. Los participantes deben ponerse en la piel de otro miembro del clan para mostrar ante el resto como se sienten tratados, por unos y por otros. ¿Cómo terminará este pequeño cambio de papeles?

