Qué ha pasado en 'Dos vidas': Carmen y Patricia unieron fuerzas para ayudar a Francisco en un mal momento.

Qué está pasando en 'Dos Vidas': Linda descubre la verdadera relación que existe entre Faustino y su padre

La boda de Julia y Leo sigue adelante, contra viento y marea. Y si Diana es el viento, los padres de novio serán la marea. Concretamente su madre, que chocará con su consuegra en todo, menos en una cosa: boicotear el enlace.

Dani está suponiendo un gran apoyo para Cloe, en el desagradable asunto del chantajista, lo que lima asperezas entre ellos hasta el punto de vislumbrarse una reconciliación. En África, Carmen es un juguete en manos de Patricia. Pero afortunadamente, Enoa descubre algo que puede poner a Patricia contra las cuerdas y que Carmen no duda en utilizar a su favor. ¿Será suficiente para aplacarla? Mientras, Linda sigue empeñada en averiguar quién hay detrás del atraco que puede acabar con sus días en Río Muni. Y para ello, piensa agotar todos los recursos.

Julia sigue adelante con su boda con Leo

Aunque no quiera admitirlo, Julia sigue teniendo dudas sobre su boda con Leo. Como nadie parece hacerle entrar en razón, su subconsciente llama a su puerta y vuelve a soñar con África… puede que ahí encuentre la respuesta a esa pregunta que no quiere hacerse. Mientras tanto, Diana se entera de que Tirso va a abrir otro hotel y le amenaza con hundirle si no se echa atrás.

En África, Patricia juega bien sus cartas y consigue reconciliarse con Francisco además de dejar a Carmen fuera de juego. Parece que las opciones de la chica se agotan, pero gracias a Enoa le entrega a Víctor la pistola con la que Patricia asesinó a Inés. Si llega a tiempo a manos de la Guardia Colonial podrá salvar su amor con Kiros… Linda empieza a asumir que nunca podrá convencer a su padre de quedarse al frente del Río Club y se plantea rendirse.

