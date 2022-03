Can Yaman está protagonizando la serie italiana Viola come il mare y ha creado una línea de perfumes en Italia.

El actor habría exigido a Disney + que su compañera en la nueva serie fuese Demet Özdemir.

Las noticias que han rodeado en los últimos tiempos a Can Yaman tienen más que ver con su vida personal que con la profesional. Afincado en Italia desde hace más de un año, el actor turco protagonista de El hombre equivocado estuvo en primera plana cuando se supo que protagonizaría la serie Sandokán, una super producción italiana, y más tarde cuando inició su idilio con la periodista italiana Diletta Leotta. Ahora, pese a que su vida sentimental sigue siendo objeto de curiosidad, vuelven a primar sus próximos proyectos profesionales. Así, hemos podido saber que Can Yaman regresará muy pronto a Turquía, probablemente en abril, para embarcarse en la primera ficción de Disney + en ese país.

Aunque el público aguarda aún verlo convertido en Sandokán, personaje para el que Can Yaman se ha preparado mucho físicamente y no ha dejado de mostrar imágenes sobre ello en sus redes sociales, parece que la serie ha retrasado bastante el inicio de las grabaciones a raíz de la pandemia de Covid-19 y que no será hasta este año 2022 cuando comiencen. La última fotografía que ha compartido el turco en sus redes sociales es precisamente una donde va vestido de pirata y la acompaña del comentario: "Hasta muy pronto".

Mientras tanto, y después de protagonizar otra serie italiana, Viola come il mare, el apuesto turco ha aceptado embarcarse en una serie de Disney +, que aterriza en Turquía dispuesta a arrasar con varias series propias.



¿Qué se sabe del nuevo proyecto de Can Yaman en Turquía?

De momento solo se sabe que el rodaje se extenderá durante cuatro meses a partir de abril y que la serie estará dirigida por Uluç Bayraktar (Içerde) y producida por Ay Yapim. Será una apuesta de acción y drama y, además, se ha publicado que él mismo habría exigido que su compañera fuese Demet Özdemir, con quien compartió protagonismo en Pájaro soñador y con quien podría también haber tenido una relación sentimental fuera de las pantallas.

De hecho, Özdemir ha estado inmersa en una polémica en relación a su participación en alguna producción de Disney +, que podría haber sido la raíz de los problemas en la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, con la que se dice que mantiene una fuerte rivalidad y celos profesionales.

En cuanto a la vida sentimental de Can Yaman, tras su ruptura con Diletta Leotta, se ha apuntado a un nuevo romance con Maria Giovanna Adamo, aunque de momento no estaría confirmado. En Italia, el actor turco ha creado además una línea de perfume y una fundación para ayudar a niños enfermos.

