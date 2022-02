Demet Özdemir y Oguzhan Koh comenzaron su romance a principios de 2021 y se habló de separación el pasado enero.

a principios de 2021 y se habló de separación el pasado enero. La protagonista de Pájaro soñador se ha visto inmersa en un enfrentamiento con Hande Erçel últimamente.

El Día de San Valentín de 2022 no lo olvidará nunca Demet Özdemir. Tras sufrir una ruptura con su novio, el cantante Oguzhan Koç, hace un mes, ese día de enamorados la actriz turca recibió una romántica petición de matrimonio del hombre que la ha acompañado en el último año. Oguzhan se declaró a su chica con la canción 'Direct from the world' interpretada por él mismo junto al Grupo Sakiler.

La separación de la pareja se anunció a principios de este año, después de regresar de un viaje juntos a París, pero desde hace días ya se hablaba de reconciliación. Ahora se ha sabido que Demet y Oguzhan dan un paso más y se casarán muy pronto.

Tanto Demet como Oguzhan estaban pasando un mal momento tras la ruptura, que al parecer se había producido por la necesidad de la protagonista de Mi hogar, mi destino y Pájaro soñador, entre otras series, de estar más tiempo con su madre enferma, Ayşen Şener. Aunque ninguno de los dos confirmó en aquel momento esta situación, su entorno más cercano se encargó de hacerlo público.

Las controversias de Demet Özdemir en las últimas semanas

Después de ese momento, Özdemir ha sufrido algún que otro contratiempo, al parecer provocado por su delicado estado de ánimo a raíz de la ruptura. Así, se ha visto inmersa en un enfrentamiento de celos profesionales -y podría ser que fueran también personales- con otra de las grandes actrices turcas del momento, Hande Erçel. Al ver que la agencia que las representa a ambas estaba ofreciendo más trabajos a la novia de Kerem Bürsin, Demet habría eliminado a su compañera de su cuenta de Instagram, aunque poco después la habría vuelto a insertar entre sus amistades.

No solo eso. Poco después, el papel protagonista en la primera serie que prepara Disney Plus en Turquía habría supuesto otra rencilla entre ellas, pues tras ser rechazado por Erçel por contener escenas demasiado íntimas, lo habría aceptado Demet al tiempo que se hablaba de que el galán sería Kerem Bürsin. Esta situación causó desavenencias entre Kerem y Hande y podría haber provocado incluso una crisis en la pareja, lo que finalmente terminó con el rechazo de Bürsin a interpretar ese papel junto a Demet Özdemir.

Inmersa en todos estos escándalos medio profesionales medio personales, la popular actriz vuelve a ser noticia, ahora por haber aceptado la petición de matrimonio de su novio Oguzhan Koç. Da la casualidad que el ex compañero de Demet, Can Yaman -quien también fue su pareja, aunque nunca lo confirmaron- pidió la mano de su ex novia, Diletta Leotta, precisamente un día de San Valentín. Un detalle más entre otros muchos de dos relaciones que han ido casi de la mano desde un principio.



