Can Yaman y Francesca Chimelli protagonizan Viola come il mare , que acaba de estrenarse en Italia.

, que acaba de estrenarse en Italia. El turco tiene previsto regresar temporalmente a Turquía para embarcarse en un proyecto de Disney +.



Lleva poco más de un año en Italia, y en este tiempo, el actor turco Can Yaman ha protagonizado más de una portada de revista de ese país (además de las de Turquía) y no siempre por temas profesionales. Está claro que el apuesto intérprete causa sensación allá donde va y, por eso, nadie duda de que su corazón siempre está ocupado por alguien en un momento o en otro. Así, desde que mantuvo una relación con la periodista italiana Diletta Leotta, de la que se enamoró tan solo llegar al país vecino y a la que llegó incluso a pedir matrimonio, ya han sido dos mujeres italianas más las que podrían haberlo conquistado. La última, Francesca Chillemi, la actriz con la que protagoniza la serie Viola come il mare.

Aunque a finales de año se hablaba de la modelo Maria Giovanna Adamo, de 25 años, como su nueva pareja, la discreción de ambos al respecto no dio lugar a ninguna confirmación. Sin embargo, desde hace meses se rumoreaba la gran afinidad que había nacido entre Can y Francesca a raíz de su trabajo en la serie italiana, donde además han tenido que grabar escenas de gran romanticismo. Ahora, los medios de comunicación aseguran que se les ha visto juntos fuera del trabajo y también, al parecer, ser habría captado algún beso entre ellos. Por eso, cobran más fuerza que nunca los rumores.

Además, Can Yaman se ha apresurado a compartir unas fotografías de los dos juntos y en actitud muy cómplice, añadiendo la frase: "Violeta como el mar, pero bella como el sol". Esto se ha interpretado como una posible confirmación entre ambos.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¿Idilio o promoción entre Can Yaman y Francesca Chillemi?

Como ya viene siendo habitual, algunos apuntan a que todo esto surge justo en el momento del estreno de la serie que protagonizan, y que podría ser fruto de una campaña de promoción. Sin embargo, la prensa turca e italiana asegura que a la pareja se la ha visto compartiendo momentos personales entre grabación y grabación, e incluso dándose un amoroso beso.

Los rumores de idilio entre los dos actores surgieron ya hace tiempo, llegándose incluso a hablar de un fin de semana romántico que habrían pasado los dos solos. Unas fotografías de ambos saliendo del mismo lugar, con ropas que mantenían ocultos sus rostros, parecían confirmarlo. Sin embargo, en aquel momento muchos fans protestaron contra los medios que hablaban de esta supuesta relación, alegando que la chica, de 36 años, está casada y tiene una hija de 5 años.

¿Habrá cambiado las cosas entre Francesca y Can? ¿O será solamente una estrategia publicitaria? Habrá que esperar para saberlo, pero no cabe duda de que a Yaman no dejarán de surgirle novias allá donde va.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io