En los capítulos de esta semana de Amar es para siempre, Uriarte rechazó fabricar en Garlo “Entretenidos”, pero confesó a Raúl que tenía otros planes para el juguete: fabricarlo bajo la marca Juguetes Uriarte. Mientras tanto, la situación de Carmen volvió a enfrentar a Fran y Raúl quien dio un paso atrás y decidió no ir a visitar a su madre. Fran, incapaz de acceder a su tía, se vio obligado a apretar las tuercas a Uriarte.

Todo parecía indicar que Adrián tenía neumonía atípica y los antibióticos no estaban funcionando. A pesar de los esfuerzos de Rubén, Adrián falleció ante el estupor generalizado. Por otro lado, el divorcio llegó a Benivisión. Visi y Benigna deciden tomarse un tiempo y separar sus destinos. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Quintero acudió en busca de la ayuda de Manolita.

Medina encontró un tema perfecto para la revista Dianca

Medina encontró el tema para el artículo de la doctora Chamorro en sus vivencias personales. El texto fue un éxito, pero Dianca necesitaba algo imposible de conseguir: una fotografía de Leandra Chamorro. Para sorpresa de Medina, Sonia estaba dispuesta a plantarle cara a la doctora Chamorro, a quien empezó a considerar la competencia.

Coral recibió la dolorosa noticia de que Tina, su madre, había fallecido. Esta defunción llevó a la mujer a sincerarse con Raúl y contarle que estaba al corriente de la verdad sobre su paternidad. Este perdonó a su esposa y decidieron centrarse en el futuro que les unía. Entretanto, los padres de Adrián se negaron a que se practicase la autopsia a su hijo. Mientras que la muerte de su amigo suscitó una crisis de fe en Catalina, en el capítulo de ayer de Amar es para siempre.

Fausto regresó de entre los muertos para alivio de Carmen, al mismo tiempo que Fran ocultó a Raúl y Coral que estaba dispuesto a convertirse en tutor de su tía para sacarla de la clínica de reposo en la que se encuentra anulada por completo. Por otro lado, Medina se empleó a fondo para escribir su artículo, cuando el inconsciente de Sonia la guió por otros derroteros para escribir el suyo. Y Penélope salió de dudas sobre su embarazo, sin conseguir convencer a los padres de Adrián de que autorizasen la autopsia.

