Después de que en el capítulo de ayer de Amar es para siempre, Coral se sincerara con Raúl, hoy, al darse cuenta de la gravedad de la situación, Quintero acude buscando la ayuda de Manolita quien intentará mediar en la crisis provocada entre Benigna y Visi. Tal y como le pidió Justo, la mujer de Marcelino logra tender puentes entre las dueñas de Benivisón y, sin quererlo, se posiciona a favor de Visi comprendiendo su necesidad de poner distancia con un trabajo donde no se siente cómoda, lo que le pasa a la Sanabria,

Para sorpresa de Medina, Sonia está dispuesta a plantarle cara a la doctora Chamorro, a quien considera la competencia. El joven se emplea a fondo para escribir su artículo, cuando el inconsciente de Sonia la guía por otros derroteros para escribir el suyo. Mientras tanto, los padres de Adrián se niegan a que se practique la autopsia a su hijo y la repentina muerte del chico suscita una crisis de fe en Catalina, en Amar es para siempre.

Raúl perdona a Coral por su engaño con el tema de Uriarte

Raúl perdona finalmente a Coral por no haberle contado en su momento que sabía que Uriarte era su padre y deciden centrarse en el futuro que les une. Entretanto, el pérfido empresario sigue manipulando la situación, ajeno a que la visita de Fausto ha avivado la esperanza de Carmen.

Fran oculta a Raúl y Coral que está dispuesto a convertirse en tutor de Carmen para sacarla de la clínica de reposo en la que se encuentra anulada por completo. Al mismo tiempo, Penélope sale de dudas sobre su embarazo, sin conseguir convencer a los padres de Adrián de que autoricen la autopsia.

