En el capítulo de hoy de Amar es para siempre, Benigna se plantea volver a trabajar con Visi, pero esta tiene otros planes muy diferentes y alejados de su socia. Lo cierto es que la intérprete no está muy segura de regresar al famoso videoclub de la Plaza de los Frutos. Mientras tanto, los empleados de Garlo están bastante sorprendidos porque aún no han cobrado su sueldo mensual y no es algo habitual en la empresa que se retrasen con los pagos. “¿Qué estará sucediendo?”, se preguntan.

Por otro lado, la relación entre Sonia y Medina pende de un hilo cuando la verdad sobre Chamorro sale a la luz, como vimos en el capítulo de ayer de Amar es para siempre, y de nada valen las explicaciones de Medina, quien trata de hacer hasta lo imposible por recuperar la confianza de la psicóloga. Tras hablar con Pelayo, Sonia tiene claro que su relación con Medina no tiene sentido y corta con él sin hacer caso a las disculpas de su compañero.

Catalina arremete contra Sebas por el asunto del aceite

Enterada de que estuvo vendiendo aceite de colza, Catalina arremete contra Sebas al hacerle culpable de la muerte de Adrián y el responsabiliza de todo lo que ha ocurrido en el país al grito de asesino. A su vez, Raúl se resiste a aceptar la marcha de Coral y le hace una proposición difícil de rechazar. ¿Se romperá el matrimonio para siempre o seguirá adelante?

Mientras, Carballo se presenta ante Fran y Fausto, quienes ya conocían a la investigadora de hace varios años. Esta accede a retomar el caso de Candela y pone a todos sus conocidos en la lista de sospechosos. Piensa que alguien cercano a la mujer es el responsable de lo que le ocurrió en el pasado.

