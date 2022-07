En Amar es para siempre, hoy, Cristina intuye que Rubén aún no se ha olvidado de Gema, su mujer, y decide detener los tímidos avances del médico a la espera de que este aclare sus sentimientos. Mientras tanto, ambos tratan de contactar con la prensa para ponerla al tanto de la existencia del aceite colza, pero se topan con la negativa de Gema de remover el tema sin permiso de las autoridades

Sonia teme perder su columna en Marlene e ignora que Medina ha recibido una oferta para sustituirla. A su vez, Emilio escucha con atención la historia de Marisol de boca de Pelayo y Marcelino, que buscan hacerle entender el complicado y peligroso mundo en el que se está metiendo, tras descubrirlo en el capítulo de ayer de Amar es para siempre. Los Gómez creen que el hombre ha cambiado y ha dejado atrás las pastillas, aunque el dependiente de Garlo les ha engañado.

Visi se queda sin trabajo

Cuando el grupo que estaba programado sufre baja, Catalina se ofrece a actuar en el King’s donde presentará a todos su “Chica de barrio”. Cerca de allí, Raúl hace esfuerzos por recuperar la normalidad en su matrimonio ajeno a que Coral siente que, tras la pérdida del bebé, está herido de muerte. Ella trata intenta salvarse a sí misma. Y para conseguir eso sólo hay un camino: solicitar el divorcio

Ismael descubre, por medio de Rosa, que Tinín es en realidad su hijo Diego. El ex presidiario decide buscarle y, para ello, contacta con la productora de la película en la que estuvo actuando como extra. Y consigue dar con él, pero no es bien recibido. Además, Visi se planta ante los abusos del rodaje lo que supone que se quede sin trabajo.

