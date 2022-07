Esta semana en Amar es para siempre, los peores presagios se confirmaron. Coral había perdido al bebé de forma natural y estaba devastada. No encontraba en su marido el apoyo y la comprensión que ella necesita y se abrió entre ellos una brecha insalvable.

Cristina refugió a Penélope en su casa mientras la policía buscaba a Santiago. Y dieron con él poniendo fin a unos días de nervios y temores. Era hora de que Penélope hiciera a partícipe a Ismael de que iban a ser padres. Mientras, la entrevista que Dianca le había dedicado a Leandra Chamorro impulsó a Sonia a querer dar con ella a toda costa.

Fran quiso que su padre conociera a Paloma, un paso que Fausto valoró y agradeció. Al mismo tiempo, los empleados de Garlo se volcaron en consolar a Coral en un momento tan duro. Todos menos Paloma, quien se mostró algo distante con su amiga por culpa de los celos. Por su parte, ilusionado por las perspectivas de futuro junto a Sonia, Medina se planteó invertir en una casa para los dos. Pero la psicóloga está más preocupada en saber quién es Leandra Chamorro y el porqué de tanto secretismo en torno a ella.

Los Gómez tratan de ayudar a Emilio con su adicción

Benigna se marchó a Texas a visitar a Quico ajena a que Visi estaba detrás del ansiado viaje. Por otro lado, Sebas descubrió a través de Cristina que el aceite que vendía podía ser el origen de la extraña epidemia de neumonía atípica que asola el país desde hace meses. La abogada y Rubén reciberon la confirmación de que el aceite estaba adulterado con una sustancia tóxica, en el último capítulo de Amar es para siempre.

Marcelino y Pelayo determinaron que la mejor manera de ayudar a Emilio es haciéndole partícipe de las terribles consecuencias que podía tener tomar drogas poniendo a Marisol como ejemplo. Entretanto, Penélope e Ismael vivían su mejor momento… Cuando apareció la persona más inesperada a complicarlo todo. El expresidario descubrió, por medio de Rosa, que Tinín era en realidad su hijo Diego.

Coral intentaba salvarse a sí misma. Y para conseguir eso sólo hay un camino: solicitar el divorcio Por su parte, Ismael decidió buscar a Diego y consiguió dar con él, pero no fue bien recibido. Los Gómez, por su parte, creyeron que Emilio había cambiado y había dejado atrás las pastillas, aunque el dependiente de Garlo les está engañando.

