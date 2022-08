Fran afianza su relación con Paloma, mientras sigue ajeno a la brecha que se ha producido entre su novia y Coral en el capítulo de Amar es para siempre, después de que la primera haya intentado intervenir en el proceso de separación de la segunda con Raúl. Mientras tanto, Carballo estrecha el cerco sobre la desaparición de Candela. Sin embargo, todavía no quiere decir nada a Fausto y a su hijo hasta tener más información.

Por otro lado, el retraso en el pago de las nóminas comienza a tener consecuencias y Raúl se siente culpable de las consecuencias que su plan empieza a tener sobre los empleados más desvalidos. Uriarte, que se siente feliz con lo que está pasando, se planta frente a los trabajadores, a los que les pide compromiso ante la difícil situación en la que se encuentra Garlo. Aun así, empleados debaten si seguir trabajando o ir a la huelga en Amar es para siempre.

Sonia piensa en delatar a Medina

A diferencia de lo que Visi imagina, Benigna no está dispuesta a que esta regrese a Benivisión, al menos, presencialmente. Los últimos acontecimientos que se han producido entre las dos, parecen haber dañado, irremediablemente, su amistad. A su vez, Sonia está dispuesta a revelar al mundo que Medina está detrás de la famosa doctora Chamorro.

No obstante, tras hablar con Pelayo, Medina llega a la conclusión de que Sonia no va a delatarle porque aún siente algo por él. El joven se queda tranquilo, sin sospechar que el dolor que siente su exnovia por sus mentiras, es más grande de lo que él piensa. Además, Ismael y Penélope hacen público que serán padres, cuando Diego vuelve a aparecer.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io