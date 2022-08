En el capítulo de hoy de Amar es para siempre, Visi confiesa quién es el comprador de su parte del videoclub provocando una nueva disputa con Benigna. Mientras tanto, Paloma se desahoga con Manolita a quien confiesa que tiene miedo de que, ahora que Coral ha roto con Raúl, esta se acerque a Fran. De hecho, la joven termina estallando contra su novio y le acusa de no comprometerse en su relación y dar prioridad a todo el mundo por delante de ella misma. El reproche hace que la pareja se distancie.

Tras reunirse con Jesús Jaén, Marcelino acepta que Catalina grabe esa maqueta de Chica de Barrio. La adolescente crea, finalmente, su canción y Jaén se compromete a moverla entre las emisoras después de hacer algunos arreglos sin importancia. Mientras tanto, cansada de las tiranteces que hay entre ellos en el despacho, Sonia despide a Medina, después de lo que descubrió en el capítulo de ayer en Amar es para siempre.

Sebas regresa al barrio tras salir de prisión

No solo los empleados de Garlo Chamberí no han cobrado este mes. El impago también afecta a los trabajadores del almacén y de la fábrica. ¿Qué está pasando? Cerca de allí, un encuentro casual con Penélope sirve a Rosa para entender por qué Ismael no quiere buscar a Diego: cree que, ahora que va a ser padre de nuevo, ha encontrado recambio a su primer hijo.

Tras sacar a Sebas de la comisaría, Cristina le ayuda a volver al barrio y a dar la cara ante los vecinos por lo ocurrido con el tema del aceite de colza. Además, la maternidad crea un vínculo entre Rosa y Penélope. La profesora se ofrece para ayudar a Rosa a buscar a Diego.

