Tras hablar con Pelayo, Medina llega a la conclusión de que Sonia no va a delatarle porque aún siente algo por él en Amar es para siempre. Sin embargo, para sorpresa del chico, Sonia cumple su amenaza y revela en un programa de radio que la persona tras Leandra Chamorro no es otra que Medina. Mientras tanto, Ismael y Penélope buscan evitar que Benigna denuncie a Diego por atraco.

Sebas encuentra el alivio que anhelaba por su responsabilidad en la venta del aceite adulterado. Al mismo tiempo, Marcelino anima a Catalina a exigir a Jesús Jaén explicaciones sobre la versión de Chica de Barrio que no deja de sonar en todas las emisoras. Finalmente, Pelayo y Marcelino comprueban que el productor se ha aprovechado de la adolescente apropiándose de la autoría de su canción y piden ayuda legal a Quintero.

Fran le exige a Uriarte saber qué está pasando con Garlo

Fran le exige a Uriarte aclaraciones sobre la situación económica de Garlo, pero las palabras del

empresario consiguen preocupar aún más al creativo quien, tras hablarlo con Carmen y Fausto, concuerdan en presionar a Raúl buscando que confiese la verdad. Mientras tanto, Manolita descubre el problema de Emilio con las anfetaminas y medita qué decisión debe tomar al respecto consciente del grave problema que supone

El paro en Garlo aviva los conflictos entre Raúl y los trabajadores. Fran y Carmen aprovechan para intentar acercarse a él tratando de descubrir qué se esconde tras la precaria situación económica de la juguetería. La situación entre Paloma y Coral no mejora sino todo lo contrario. Desesperada, triste y sola por el desprecio de su amiga, Coral encuentra consuelo en la barra del bar

