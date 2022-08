Para orgullo de los Gómez, Catalina rechaza una oferta de una discográfica para que se olvide de la autoría de “Chica de barrio” en Amar es para siempre. Así pues, la adolescente ha decidido presentarse públicamente como la compositora de la canción en una revista musical de gran tirada: la Súper Pop.

Ante la inminente salida de la Súper Pop, Jesús Jaén accede a reconocer a Catalina como autora de Chica de Barrio. Pero no es la única sorpresa que la joven recibe. Mientras tanto, Pelayo aprovecha un encuentro con Sonia para echarle en cara la manera en la que ha actuado y el daño que le ha causado a Medina.

Tras mucho reflexionar, Sonia no consigue entender por qué Medina le ocultó que él se escondía tras la doctora Chamorro y Pelayo le ayuda a comprenderlo. La psicóloga se da cuenta de que Medina no es el único culpable de la ruptura de su relación. Ella también ha puesto de su parte para que todo saltara por los aires y decide proponer regresar a la agencia como una forma de tender puentes entre ambos.

Paloma ayuda a Fran a destruir a Uriarte

Cristina tropieza con el primer obstáculo en su demanda contra Raelcor: la policía no ha encontrado aceite en las naves de Alcorcón. La abogada, además, sufre al enfrentarse a los expedientes médicos de los pacientes afectados por el aceite, pero cuenta con el inestimable apoyo de Rubén. Finalmente, la mujer da un paso muy temerario para destapar la trama del aceite de colza y se cuela en las naves donde esconden las garrafas para fotografiarlas y presionar al juez.

Con la ayuda de Paloma, Fran encuentra una prueba comprometedora en los planes de Uriarte para hundir a Garlo. Mientras tanto, Carballo revela que todas las pistas apuntan a que el pérfido empresario pudo deshacerse de Candela, pero Carmen pone encima de la mesa otra teoría hasta ese momento no contemplada.

Por otro lado, Penélope e Ismael se apoyan en estos duros momentos marcados por la incertidumbre por la situación de Diego, del que sigue sin haber noticias. Los Gómez intentan ayudar a Visi a paliar su soledad ofreciéndole echar unas horas en El Asturiano y esta accede encantada. Los primeros roces no tardan en surgir.

Cerca de allí, el plan para recuperar Garlo ha comenzado. Raúl recibe una oferta de Carrousel para hacerse con la juguetera. Además, Alguien inesperado regresa al barrio desde el mismísimo Mánchester y Visi descubre el verdadero motivo de su contratación en El Asturiano, armándose así la marimorena.

