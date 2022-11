En el capítulo de hoy de Amar es para siempre, Carballo retoma el control de su vida ante el riesgo de parecerse a la peor versión de su padre. Descubrir quien era, realmente, su progenitor, ha dejado huella en la mujer, que ahora solo piensa en dedicarse en cuerpo y alma a su trabajo y, por supuesto, evitar corromperse. Justamente, Jorge se ha convertido en un apoyo fundamental para ella en días tan complicados.

Por otro lado, Paz despide a Hugo harta de intentar que este entre en razón y no lograrlo, como vimos en el capítulo de ayer de Amar es para siempre. Cuando el joven recibe la noticia de que no puede volver por la farmacia, culpa a Rocío de lo sucedido y le exige que no vuelva a meterse en su vida: «Las cosas con mi madre estaban bien hasta que tú abriste la boca porque quisiste». La chica, herida por las palabras de su amigo, hace caso de su petición y se aleja de él. Por su parte, Hugo se deja arrastrar aún más por su adicción.

Ciriaco sale de prisión, pero Manolita todavía duda de él

Cerca de allí, El King’s sale del armario… y con él el mismísimo Lorenzo Brazo. El actor se ha quitado un peso de encima, al mostrarse ante la prensa y sus seguidores como la persona que, realmente, es. Visi y Benigna aplauden la valentía de su amigo, aunque temen que tanta exposición termine pasándole factura.

Por otra parte, Ciriaco recupera la libertad, pero las dudas de Manolita hacia su hijo aún persisten y esto provoca cierta tensión con el resto de los miembros de la familia. Mientras tanto, Rubén regresa al barrio y le pide a Cristina una nueva oportunidad. La abogada no sabe cómo decirle que abortó en Londres a su hijo sin comentarlo con él antes.