En Amar es para siempre esta semana, los Gómez se plantearon si debían compartir la Navidad con los Ramírez cuando estos sufrieron un extraño robo. Sin la necesidad de averiguaciones, todos tenían claro quien podía ser el ladrón. Tras encararse con Samuel, Nieves se sintió más cerca que nunca de Ricardo y celebraron una Nochebuena cargada de buenos augurios. Y, aunque Samuel trató de chantajear de nuevo a su exmanate, Ricardo salvó la situación mostrando la peor de sus caras.

A pesar de que Ciriaco trataba de apartar a su familia de Jeros, Manolita terminó ofreciéndole un trabajo al ex presidiario, al mismo tiempo que Andrea descubrió la verdadera identidad del recién llegado. Ciriaco discutió con su amada, luego de que su antiguo compañero de celda le propusiera unirse a un atraco. El terminó rechazando la oferta.

El recuerdo de su madre fallecida no le permitía Lorenzo Bravo celebrar la Navidad. Benigna y Visi, que no querían ver tan triste a su amigo, trataron de devolverle el espíritu navideño. Algo que el dueño del King’s no se tomó nada bien. Mientras, Hugo desveló el verdadero motivo por el cual no quería vender tampones en la farmacia, lo que provocó que tuviera un fuerte discusión con Rocío, que abogó por dar charlas sobre higiene femenina en el establecimiento.

Úrsula, la hermana de Hugo, llegó al barrio

Lejos de allí, El Turbinas advirtió a Jorge del peligro de andar preguntando sobre los Reyes Magos, al mismo tiempo que las sospechas del chico sobre Luján se hacían cada vez más fuertes. Finalmente, terminó descubriendo la relación entre este y el anticuario. Entonces, Luján le echó en cara a Jorge que por su culpa el intermediario había salido huyendo y ya no podría testificar. El chico olvidó sus penas cenando con Carballo.

Por otro lado, Sancho estaba destrozado tras el encuentro con su esposa: le había pedido el divorcio. Por su parte, Cristina descubrió los problemas económicos de sus padres, quienes no podían viajar a España para pasar las navidades con ella. La abogada celebró la Nochebuena en compañía de Quintero, Benigna, Visi y Lorenzo, que también accedió al final a ir a la cena.

Hugo hizo las paces con Rocío volviendo la armonía a la pareja. Pero apareció Úrsula, la hermana de Rocío, para liarlo todo. Fito bajó finalmente sus barreras con Lorenzo al tiempo que Rocío las levantó entre Hugo y Úrsula.