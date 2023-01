Hoy en La promesa, Jana está dispuesta a todo por demostrar la inocencia de Lola en la muerte del señorito Tomás. Después de hablar con el comisario Conrado y contarle que alguien ya trató de incriminarla a ella, decide registrar el palacio en busca de indicios que le permitan confirmar la identidad del asesino. Sin embargo, son muchos los huecos donde buscar y la vida de Lola corre peligro. Si no demuestran rápido que no es culpable, podrían condenarla a muerte.

Por otro lado, Juan habla con su hija y le revela que la situación económica por la que está atravesando su familia es peor de lo que Alonso quiere admitir. «He visto algunos papeles y estáis a un paso de quedar en la ruina. SI no los solucionáis pronto, podéis perderlo todo», sentencia el Barón. «Solo tenéis liquidez para unos cuantos meses. Vives engañada hija», añade el Barón, tratando de abrirle los ojo a una Marquesa, que no puede creer lo que está oyendo.

Leonor trata de hacerle la vida imposible a Teresa

Empujada por las palabras de su padre, Cruz habla con Alonso y le enfrenta por sus mentiras: «Me has engañado. No me dijiste que nuestra situación era tan precaria». El Marqués trata de tranquilizar a su esposa y le asegura que ya está trabajando en nuevas vías que le permitan mejorar su situación económica. «Ya has tenido tu oportunidad, a partir de ahora me encargo yo de salvar a a esta familia», comenta Cruz.

Mientras, en la zona de servicio, la salud de Simona está empeorando por momentos. Todos sus compañeros están pendientes de su estado, sobre todo, Rómulo, quien le pregunta a la señorita Catalina si ya se sabe qué es lo que tiene la cocinar. «El doctor ha dicho que tiene un edema y que las próximas veinticuatro horas son cruciales», comenta la hija del Marqués. Mientras, Leonor no soporta la presencia de Teresa en el palacio y trata de hacerle la vida imposible, hasta el punto de golpearla e intentar despedirla.