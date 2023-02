En Amar es para siempre esta semana, todos los problemas de la boda de Andrea y Alberto se solucionan, pero no la atracción que la novia sigue sintiendo por Ciriaco, con quien termina dándose un beso. Esto, lo único que consigue es alterar a la novia, que se muestra muy nerviosa en su camino hacia el altar. Todo se complica aún más cuando Ciriaco, en complicidad con Jeros, roba el dinero recaudado durante el enlace.

El hurto es descubierto y Marcelino teme que, debido a este contratiempo, el negocio de Los Berrocales no termine de despegar, pues ¿Quien querría organizar su boda en un lugar con tantos problemas de seguridad? Por su parte, Manolita vuelve a dudar de su hijo y teme que este se encuentre implicado en el atraco.El joven, además, es llamado a declarar.

Para sorpresa de Ciriaco y, también, de Manolita, Luján informa que, finalmente, han detenido al culpable del robo: un encargado de Los Berrocales. La detención de Gregorio Ramos tranquiliza a muchos, pero no al pequeño de los Gómez. Mientras tanto, Cristina da con un último recurso para que Marta Prieto no se inculpe, mientras Isabel activa una solución para enfrentar la deuda que le legó su marido.

Hugo echa de menos a Rocío tras su repentina marcha

Rocío ayuda a Úrsula a plantearle sus deseos a Pruden y ésta le devuelve el favor, abriéndole los ojos sobre Hugo, como vimos la semana pasada en Amar es para siempre. Rocío se marcha a la boda de su hermana y su compañero de farmacia se da cuenta de que la echa de menos. A su vez, Quico le comunica a Benigna que MaryJo es divorciada y no se pueden casar por la iglesia, como ella quería. Lo que no se atreve a contarle es que su futura esposa es striper, algo de lo que Visi ya se ha enterado. No obstante, no pasa mucho tiempo hasta que Beni se entera del gran secreto que guarda su nuera.

Carballo cree saber quién es el segundo Rey Mago: El comisario Sevilla. Al mismo tiempo, Cristina se reconcilia con su madre, hasta tal punto de que ambas se harán cargo de la estafa de Fernando y la abogada le pide a Isabel que se quede a vivir con ella. Además, Hugo, a la espera de que llegue Rocío, tiene que aguantar a las beatas contra el condón. El hombre no se queda de brazos cruzados ante las protestas de las beatas por la venta de los preservativos y la lía un poco.