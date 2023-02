Hoy en La Promesa, Manuel impide que Curro descargue su ira sobre Jana y avisa a su padre de lo que está ocurriendo con su primo. El marqués toma cartas en el asunto, y no solo reprende a Curro, sino que ordena llamar a Jana para que dé su versión y para que su sobrino pida perdón. «No voy a tolerar que abuses de los empleados de esta forma y que burles de ellos», comenta el patriarca de la familia.

Por otro lado, marquesa quiere celebrar su fiesta de cumpleaños con una gran fiesta, lo que molesta a Catalina y a Simona, que no comprenden que no se respete el luto por Tomás, cuyo asesinato todavía está demasiado reciente. No obstante, Cruz no piensa dar su brazo a torcer y sigue adelante con los preparativos.

Curro le pide perdón a Jana por orden del Marqués

También en el palacio, Pía no regresa y Petra intenta hacerse con sus funciones y preparar el menú para la fiesta, como vimos en el capítulo de ayer de La promesa. Pero cuando ya da por hecho que el ama de llaves no volverá nunca, esta aparece para alegría de unos cuantos. Mientras, Manuel sigue intentando mejorar su relación con Jana pero esta sigue esquiva, pues prefiere mantener las distancias y evitar así que sus sentimientos por el joven heredero vayan a más.

Teresa reprende a Mauro porque Jana lo vio salir del hangar. Y le avisa, no mentirá más por él y por Leonor: «Ya me estoy exponiendo demasiado. Lo siento mucho». A su vez, Curro pide perdón a Jana ante la presión de Alonso, que no desiste en su empeño de enderezar a su sobrino. Terminada la conversación, la muchacha encuentra un pendiente de Jimena bajo el avión, que devuelve a su dueña en presencia de Manuel.