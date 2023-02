Hoy en La Promesa, Jana es humillada por Curro, que le tira la bandeja y encima la obliga a disculparse con él. Aun así, la doncella no va a parar hasta abrirle los ojos: es su hermano. Mientras tanto, Alonso está asfixiado por las deudas, pero Cruz le prohíbe aceptar el dinero de su padre. Además, la marquesa encuentra la manera de celebrar su fiesta de cumpleaños: vender a espaldas de todos el broche de Catalina, una joya que ha pasado de generación en generación en la familia Luján.

Cerca de allí, Leonor no aguanta más: quiere oficializar su relación con Mauro y prepara un encuentro con su padre para contárselo. A su vez, Jana y María se deshacen del incriminatorio anillo de Tomás tirándolo al sumidero atascado del baño de Jimena. Por su parte, Simona sospecha que Lope puede ser la cocinera misteriosa y le tiende una trampa culinaria para destaparlo. Él accede a contarle su secreto si ella le habla de la falsa correspondencia epistolar con sus hijos.

Muro recibe una fuerte regañan del Marqués por culpa de Leonor

Leonor no es capaz de decirle a su padre que está enamorada de Mauro: el problema es que el lacayo no sospecha nada y se presenta en la biblioteca con su mejor traje y el marqués lo abronca. Paralelamente, Simona explica a Lope que sus hijos no le escriben las cartas que recibe, en realidad ellos no han hecho nunca nada por ponerse en contacto con ella. A cambio, Lope se sincera: él es la cocinera misteriosa y le encanta cocinar desde pequeño, pero es una actividad que se le niega por ser hombre.

Gracias a la venta del broche de las Luján, Cruz va a poder celebrar un cumpleaños por todo lo alto… ocultándole a Alonso de dónde ha salido el dinero. Por su parte, Curro no soporta a Jana y así se lo hace saber en el invernadero. La criada no se amedrenta y se encara con el señorito, que no es capaz de controlar su ira y se dispone a golpearla. Descubre todo lo que va a suceder esta semana en La promesa.