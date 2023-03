Esta semana en La Promesa, el padre Camilo miente sobre la carta que ha recibido, en la que alguien lo apremiaba a avanzar en sus pesquisas. El sacerdote dirige su interés hacia Jana y Manuel. Mientras tanto, como por milagro, Eugenia empieza a obrar con lucidez y consciencia, para alegría de su hijo Curro. Nadie sabe que esta es la consecuencia de la clandestina reducción de los fármacos que toma la mujer. Una reducción orquestada por Jana. Salvador y María Fernández continúan disfrutando de su mutua compañía.

Cruz desencadena una crisis del servicio cuando se propone felicitar personalmente a la responsable de los nuevos platos salidos de la cocina. ¿Qué pueden hacer? Si descubriera que es Lope, todos acabarían en la calle. A su vez, Eugenia ha tenido un nuevo ataque de nervios al ver a Jana. La ha confundido con su madre Dolores. María Fernández miente a la marquesa y le dice que esta crisis se ha producido cuando la señora Eugenia vio una fotografía.

Mientras tanto, Pía le comenta a Rómulo su preocupación por Teresa. El barón ha puesto el ojo en ella y está segura de que esconde oscuras intenciones. Y Pía confirma sus sospechas cuando la marquesa encarga que la doncella haga turnos con María Fernández en el cuidado de Eugenia. Por su parte, María Fernández está feliz. Salvador ha vencido su timidez y le ha pedido que sean novios. Por último, Jimena decide marchar de La Promesa y poner tierra de por medio con Manuel para poner a prueba sus sentimientos y ver si se echan de menos en la distancia.

Jimena le informa a Cruz que ha decidido volver con sus padres

Con el paso de los días, Cruz intenta sonsacarle a Eugenia acerca de la supuesta aparición de un fantasma. Por su parte, Petra ve a Salvador y María Fernández de arrumacos, y se queja a Rómulo, que les reprende. Manuel, pese a lo hablado con Jana sobre ser tan sólo amigos, le vuelve a decir lo que siente por ella y le cuenta que Jimena se ausentará unos días.

Pía está inquieta porque Teresa pasa cada vez más tiempo junto al barón. Pero al intentar intervenir se encuentra con la amenaza velada de Petra: no le conviene hacer nada en ese asunto. Don Camilo no tiene muchas ganas de hablar de su pasado en el seminario, y le pide a Petra que le consiga acceso a la biblioteca. Ante la insistencia de Leonor, que quiere conocer toda la verdad de la relación entre Mauro y Teresa, este termina por confesarle algo muy doloroso para ella.

Jimena informa a Cruz que vuelve con sus padres, eso sí, sin revelarle la causa. Sin embargo, la marquesa no va a quedarse de brazos cruzados y solicita la intervención de Alonso, que explica al futuro heredero el verdadero motivo por el que debe casarse con Jimena. Por su lado, Jana sospecha que Camilo oculta algo y se propone destaparlo con Salvador. Entretanto, el doctor visita a Eugenia y María Fernández deberá ingeniárselas para que no descubra que no le han estado dando las dosis recomendadas de medicamento. Curro no consigue animar a su prima Leonor, afectada por su ruptura con Mauro, por lo que pide ayuda a padre Camilo, quien finalmente confiesa a la muchacha para obtener su secreto.