Hoy en La Promesa, los marqueses empiezan a indagar sobre la tristeza de su hija Leonor, quien no se sobrepone , tras su ruptura con Mauro y las claras intenciones de este último de no retomar su romance. Cruz idea un plan para animar a su hija, aunque puede que este no salga como había pensado. Mientras tanto, Rómulo advierte veladamente al Barón, en relación con Teresa.

Cerca de allí, Jana trata de indagar sobre el padre de Cruz, convencida de que al portar el anillo con el sello de La Promesa es el asesino de su madre: «Haré lo necesario para averiguar hasta qué punto está implicado en la destrucción de mi familia». Pero no consigue nada y decide encararlo directamente. Una idea que podría no ser del todo buena.

María Fernández, cómplice de Lope

Por otro lado, Simona y Candela son testigos de cómo Lope parece estar dejando de lado sus labores de cocinero, como vimos en el capítulo de ayer en La promesa. Casi no pasa tiempo entre fogones, se muestra distraído y ya no innova sobre el menú. La realidad es, sin embargo, que el joven muchacho está protegiendo a Miguel, que se esconde en porque le busca la Guardia Civil. María Fernández encuentra a Miguel y se convierte en cómplice, sin comerlo, ni beberlo.

Los avances en la preparación de la boda de Jimena con Manuel suponen un baño de realidad para Jana que, al ver a su amado dormido en la Biblioteca, está tentada de darle un beso. A su vez, Curro, ahora que sabe que Cruz está pensando en devolver a Eugenia al sanatorio, intenta hacer ver a su madre que debe alimentarse para ponerse bien y evitar el traslado.