Después de escuchar las suposiciones de Rosario, Clara toma la decisión de quedarse en Vera para pelear por lo que es suyo y para averiguar si la muerte de Ricardo es un suicidio, tal y como Rita ha revelado a familiares y amigos en 4 estrellas. Sara no se toma nada bien esta noticia pues, al contrario que su madre, no está muy contenta con la idea de volver al pueblo. Un lugar que ella no conoce y que podrá sorprenderle para bien.

Mientras tanto, a Rita se le suma un nuevo problema. La mujer nota muy extraña a su hija y no por la muerte de su progenitor. Desesperada por saber qué le ocurre, comienza a indagar y la sospecha de que tenga una aventura con otro hombre se abre camino. ¿Enfrentará Rita a Marta o la dejará vivir su vida sin entrometerse?

Luz propone a su madre ser la nueva chef del restaurante

La mañana de después, el restaurante se queda sin chef el mismo día en el que se celebra un acto de homenaje a Ricardo. La familia Lasierra parece obligada a entenderse y dejar a un lado sus diferencias para celebrar el evento y que Ricardo, allá donde está, se sienta orgulloso ¿Lograrán Rita y Clara ponerse de acuerdo en las decisiones?

Por otro lado, Javier y Martínez emprenden una búsqueda por su cuenta para encontrar el cuerpo de Ricardo, al mismo tiempo que Clara deja entrever que necesita encontrar un trabajo. Además, Luz propone a su madre ser la nueva chef del restaurante, pero Silvia está demasiado ocupada intentando desalojar a Gaspar, un huésped que se niega a abandonar el hotel.