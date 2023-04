Rita Vázquez es una mujer empeñada en guardar las apariencias de cara a sus amigos y conocidos en 4 estrellas, la nueva serie de TVE. Por eso no es de extrañar que, de cara al público, haya hecho ver que su matrimonio es el más idílico del mundo. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que, por mucho que se haya esforzado, nunca ha logrado ocupar en el corazón de su esposo Ricardo el lugar que dejó Lola, la que fuera su gran amor. Junto a él y sus hijas, Marta y Silvia, regenta el Hotel Lasierra.

Por otro lado, Ricardo siempre se ha sentido culpable por no haber reconocido a Clara, la hija que tuvo con Lola fuera de su matrimonio. Dispuesto a enmendar su error, visita a Clara, quien hace años que se machó del pueblo y le comunica que ha decidido reconocerla de forma oficial. «Te daré mis apellidos. Se lo diré, también, a mi esposa», le cuenta, sin sospechar que Rita hace tiempo que está al tanto de la verdad. No obstante, los planes de Ricardo no salen como él esperaba. Por una casualidad del destino, termina falleciendo, dejando su tarea a medio hacer.

Rosario le dice a Clara que es posible que matasen a Ricardo

Cuando están a punto de enterrar a Ricardo, el coche fúnebre que lleva el cuerpo del fallecido se despeña por una zona cercana al río. Cuando Arturo Pérez, el alcalde y compañía abren el ataúd para ver el estado del cadáver, ven que está vacío. Clara, por su parte, se entera de la muerte de Ricardo, por lo que se presenta en el pueblo para trasladar su pésame a la familia. El problema llega cuando el abogado del fallecido revela que la recién llegada, también, es una más de la familia Lasierra.

Horas más tarde, Rosario, otra vecina del pueblo, habla con Clara y le traslada sus dudas sobre la muerte accidental de Ricardo. «Es raro que fallezca ahora que iba a decir la verdad», sentencia. Aunque Clara se niega a creer que alguien haya acabado on la vida de su padre, la duda le atormenta, por lo que decide quedarse en el pueblo y así se lo hace saber a Rita y a las hijas de esta