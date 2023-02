El estímulo creativo en la industria audiovisual española es potentísimo. Desde la aparición de las cadenas privadas ya se aumentó la producción nacional a un nivel muy competitivo pero es que, con la llegada de las plataformas, la pelea por las audiencias/suscripciones es aún más dinámica. Pese a esa lucha permanente por conquistar al público, hay una parte positiva, y es que ahora existen más opciones para los creadores para sacar adelante sus proyectos, haciendo que cada uno de ellos acabe en las cadenas o proveedores más afines. Por eso no nos extrañamos con noticias como la de la nueva serie que prepara TVE, que se estrenará bajo el título de Cuatro estrellas.

Es curioso porque este tipo de proyectos se suelen anunciar por las productoras o las propias cadenas, pero en este caso hemos sabido de ella en un contexto muy particular. En la pasada gala de entrega de los Premios Goya del 11 de febrero la actriz Toni Acosta, que acudió a la alfombra roja, reveló cuando atendía a los medios que tenía una nueva serie entre manos. Es así como comunicó los escasos detalles que nos han puesto sobre la pista de Cuatro estrellas.

Toni Acosta confirma en los #Goya2023 que estará en la serie Cuatro estrellas de Daniel Écija para TVE. Dirige Luís Arribas. pic.twitter.com/GTtXv9RTeS — Mariló García (@Yonomeaburro) February 11, 2023





Cuatro estrellas: argumento y reparto de la nueva serie diaria de TVE

TVE se ha asociado con la productora Good Mood para iniciar el rodaje de Cuatro estrellas, una serie creada por Daniel Écija (Estoy vivo, Vis a vis, Cristo y Rey) y dirigida por Luis Arribas (Servir y proteger, HIT) en clave de comedia que podría emitirse en el access prime time de La 1. Aunque hasta el anuncio de una de las protagonistas, Toni Acosta, no se ha distribuido la noticia, lo cierto es que en una edición de RTVE responde en septiembre de 2022 José Pablo López, director de Contenidos Generales de RTVE, ya avanzaba la existencia de un proyecto de serie diaria de la mano de Écija, en principio, prevista para enero de 2023.

La ejecución se ha retrasado un poco puesto que fue a mediados de ese mes cuando comenzaron las grabaciones pero López adelantaba que Cuatro estrellas sorprendería a la audiencia "tanto por su horario de emisión como por los actores que van a participar". Pues gracias a las declaraciones de Toni Acosta (Señoras del (h)AMPA, El gran sarao) ya sabemos que ella misma y Antonio Resines (Sentimos las molestias) son los cabeza de cartel de esta nueva apuesta de la cadena pública. La actriz comentó con el equipo de reporteros de Televisión Española en el photocall de los Goya que este proyecto le hace "muchísima ilusión y llevamos trabajando en él desde septiembre, así que es una maravilla que lo contéis hoy".

La comedia nos situará en un hotel por lo que, en línea con su uso turístico, veremos desfilar por su recepción y habitaciones a múltiples visitantes, además de al personal del hotel, abriendo un abanico de cameos y papeles episódicos muy interesantes. A nivel de trama, lo poco que se sabe es que la pareja que regenta el hotel, formada por Acosta y Resines, verá su vida completamente transformada cuando aparece una adolescente que dice ser la hija del dueño.