Hoy en La Promesa, a pesar de sus diferencias, los Duques de los Infantes y los Marqueses de Luján llegan un acuerdo para la boda, cuyos preparativos comienzan por fin. Posteriormente, Alonso le pide a Cruz algo muy humillante para ella: que dé las gracias a las cocineras por desenmascarar a Camilo. Además, Candela le cuenta a Jana que ella también conoce el secreto del embarazo de Pía.

Curro se disculpa ante Jana por su trato distante, y a ella finalmente se le ocurre la manera de contarle a su hermano la verdad. La noticia de que no habrá despidos en La Promesa llega a los empleados a través de don Gregorio. Pía no ha cejado en su empeño de investigar al mayordomo, sin averiguar nada. Lo que Rómulo no se espera es que sea el mismo Gregorio el que le cuente de dónde viene su animadversión hacia él.

Lope le cuenta la verdad a María Fernández sobre Salvador

Catalina, Martina y Jana están cada vez más convencidas de que el amor de Manuel por Jimena es algo inducido por la propia Jimena y por Cruz, que se han aprovechado de la amnesia causada por el accidente. Y la oportunidad de enfrentar a Manuel a sus recuerdos reales se da cuando concluye la reparación del avión: ahora solo falta mostrárselo a Manuel.

La culpa y los remordimientos acosan a Rómulo después de hablar con Gregorio, como vimos en el capítulo de ayer de La promesa. Mientras, Lope se ve forzado a confesar por fin ante María lo que sabe de Salvador. Pero esta realidad es demasiado dura para María Fernández, que lo acusa de mentir para ocupar el lugar de su amigo y aprovecharse de ella. La marquesa, obligada por su esposo, ha de pasar el mal trago de bajar a la cocina a felicitar a Candela, a Simona y a Lope, cuando lo que ella querría es despedirlos.