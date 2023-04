Hoy en La Promesa, Alonso le dice a Cruz que no van a despedir a los cocineros, por mucho que ella se oponga a la decisión de mantenerlos. La marquesa se enfada con su marido y monta un escándalo. Sin embargo, Alonso sigue firme y demuestra que no es tan fácil doblegarle. «Esta humillación me la vas a apgar. Te lo juro», le dice Cruz, visiblemente enfadada.

Por otro lado, Curro descubre una verdad sobre su padre y siente el impulso de contarle a Jana que tenía toda la razón. Mientras tanto, Rómulo y Pía siguen intentando saber por qué Gregorio se comporta así con Rómulo, pero por ahora no consiguen ninguna información relevante, mientras la relación entre Pía y Gregorio mejora por días. Parece que el nuevo mayordomo se ha ganado la simpatía del ama de llaves.

Los Duques de los Infantes y los Marqueses de Luján llegan un acuerdo para la boda

El duque de los Infantes le dice a Alonso que no quiere que su hija se case con Manuel porque los Luján son unos sinvergüenzas, que han ocultado la ruina de sus cuentas y que emparentan solo por interés. El marqués le ordena que retire la acusación, como vimos en el capítulo de ayer de La promesa y ambos hombres cogen sus espadas, dispuestos a batirse en duelo para defender el honor de sus respectivas familias.

A pesar de sus diferencias, los Duques de los Infantes y los Marqueses de Luján llegan un acuerdo para la boda, cuyos preparativos comienzan por fin. Jimena está muy feliz de que sus padres hayan aceptados sus deseos de convertirse en una más de la familia de Alonso y de Cruz ¿Hasta cuándo le durará la alegría a la joven? ¿Recuperará Manuel la memoria antes de casarse?