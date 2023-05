Igual que sucedió durante los días festivos de la Semana Santa, hay varios programas de la televisión que se ven afectados en la programación. En el caso de las telenovelas, hoy 1 de mayo, festivo y Día del Trabajador, algunas cadenas no emitirán sus ficciones habituales, como es el caso de La 1 y La Promesa. Sí habrá nuevo episodio el día 2 de Mayo, pues solamente es fiesta en la Comunidad de Madrid y RTVE ha decidido continuar ese día con su programación habitual.

La programación de la cadena incluirá para ese 1 de mayo una línea similar a la de los fines de semana habituales, es decir, tras el Informativo emitirá alguna película, como suele hacer los sábados y domingos durante el año. Por ello, tampoco se podrá ver El paraíso de las señoras, la serie que sigue a La promesa en las tardes de La 1.

Así pues, el último capítulo que veremos de esta serie que narra las idas y venidas entre los señores y el servicio en La promesa, una finca del sur de España de principios del siglo pasado, se emitirá el viernes 28 de abril, y su continuación llegará el martes día 2 de mayo, para seguir como habitualmente el resto de los días de la semana.

Lo último que ha ocurrido en la serie es que el acercamiento entre Jana y Curro es cada día más evidente hasta el punto de que el joven pide disculpas a la doncella por su trato distante y ella decide dar el paso para contarle a su hermano la verdad. Además, los Duques de los Infantes y los Marqueses de Luján llegan un acuerdo para la boda y Alonso exige a Cruz que dé las gracias a las cocineras por desenmascarar a Camilo.

También Rómulo se encuentra en el centro de la trama en este momento, pues no puede evitar sentirse muy culpable por lo que le ha dicho Gregorio. Por último, María se entera por Lope de lo que le ha ocurrido a su novio, Salvador, y se enfada con aquel por habérselo ocultado y haberse aprovechado para besarla.

Curro se disculpa ante Jana por su trato distante, y a ella finalmente se le ocurre la manera de contarle a su hermano la verdad. ¿Qué pasará a continuación? Habrá que esperar a mañana para conocer cómo siguen evolucionando cada una de las tramas abiertas en La promesa.

Otras series que no se emiten hoy 1 de mayo

La promesa no es la única telenovela que no veremos hoy, 1 de mayo. Además de la que le sigue, El paraíso de las señoras, las series de Antena 3 tampoco se emitirán hoy. Así pues, no veremos capítulos nuevos ni de Amar es para siempre ni de Pecado Original. Será mañana martes, 2 de mayo, cuando se retomarán las tramas tras su último capítulo el viernes pasado.