La cata de vino organizada en el hotel se va de las manos en 4 estrellas. Y no solo por los invitados que toman una cata de más, sino por los propios riojanos, que consiguen sacar de quicio a todo el personal del lugar con sus exigencias y comentarios. Clara, que no quiere dejar desamparada a su gente, se ve obligada a intervenir, al igual que Rita. ¿Será esta la primera y última vez que ambas mujeres se pongan de acuerdo en algo?

Al día siguiente, Rita ya no soporta más la presencia de Clara en su hotel y en su vida. La mujer se siente sola, pues sus hijas no le hacen el caso necesario y, tampoco, apoyan su idea de echar a Clara del pueblo. Finalmente, la viuda de Ricardo encuentra consuelo en Arturo, quien promete ayudarla en lo que sea necesario para, sacar a su gran rival del camino.

Luz se enfada con su madre por no haber contado con ella para el puesto de chef en el hotel

Por otro lado, la falta de avances en la investigación, hace que la Guardia Civil abandone la búsqueda del cuerpo de Ricardo, para disgusto de su familia y del propio Javier, que no quería cerrar el caso sin haber encontrado el cadáver del difunto. Parece que no hay nada que hacer y no se quieren destinar más recursos a las pesquisas.

Cerca de allí, Luz sigue enfadada con su madre por no haber contado con ella para el puesto de chef en el hotel y así se lo hace saber. «Sabías que tenía ganas de entrar a trabajar en las cocinas y, ni siquiera, me has tenido en cuenta», dice la chica muy triste y decepcionada