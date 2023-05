En Amar es para siempre, Quintero busca cómo armarse contra Alberto, de quien ya no se fía y sospecha que tuvo algo que ver con la desaparición de Marcial. Mientras tanto, Jorge impide el compromiso de Luján con su madre debido a las mentiras y codicia del comisario. Le devuelve el anillo y le exige que no se acerque nunca más a Concha. Además, Andrea no puede divorciarse de Alberto, al descubrir que ha firmado documentos que incriminan a Andrelier S.L. en múltiples delitos.

Por otro lado, Maribel, asustada, desaparece de la vida de Ciriaco y de El Asturiano sin dar explicaciones. El chico llora la ausencia de su amiga especial y le cuenta a su abuelo la verdad sobre los Moncayo. A su vez, Manolita descubre por boca de Alberto que este estaba dispuesto a poner el dinero de la indemnización, pero Nieves lo impidió.

Fito regresa al barrio para confirmarle a Lorenzo la fecha de su boda

Jorge le cuenta a Carballo que Luján es su padre. Además, ha dado a su padre los documentos que lo incriminaban en la muerte de Jesús… Por otro lado, a pesar de las mentiras, Hugo dispuesto a continuar su relación con Sabino/Enrique. Esto le une a Rocío, quien se siente conmovida por el buen corazón de su compañero de trabajo, como vimos ayer en el capítulo de Amar es para siempre.

Para sorpresa de todos, un viejo conocido regresa al barrio: Guillermo Galán. Este comprueba los cambios que ha habido durante su ausencia, mientras que Joseba se reencuentra con Nieves y está dispuesto a vengarse de ella hasta que ve que puede sacar tajada de la Sanabria. Por otra parte, Fito regresa al barrio para confirmarle a Lorenzo la fecha de su boda y Benigna sigue ilusionada con Antón y parece que la cosa va en serio entre ellos.