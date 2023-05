Seguro que la has conocido por La Promesa, la serie diaria de TVE que está batiendo récords de audiencia. Es su primera serie, pero estamos seguros de que no va a ser la última. Estamos hablando de Sara Molina, una joven actriz española que está destacando en los capítulos de la serie y seguro que quieres saber dónde la has visto antes, cuál es su filmografía y su biografía. Pues esto es lo que podemos contarte de la actriz.

Sara Molina nació en Villacarrillo, España. Se graduó en Interpretación Textual en la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla, tras estudiar entre 2016 y 2020. Ha participado de seminarios, talleres y laboratorios de técnica vocal, doblaje, teatro musical, investigación, interpretación frente a la cámara y se ha especializado en canto y acrobacias. Por ejemplo, su última acreditación es 2022 'Entrenamiento ante la cámara con Victoria Di Pace' en Estudio Di Pace.

La trayectoria de Sara Molina se ha centrado, sobre todo, en el teatro. La actriz española ha formado parte de diversas puestas en escena desde 2014 hasta 2022, como “Queremos saber”, “Musas de Andalucía”, “Paraíso perdido” y “Enloquecidas”, entre otras, bajo la dirección de Jose Luis Camacho, Alfonso Zurro, Juan Dolores Caballero, Marta Ocaña. Destacar que creó la compañía ‘Hartateatro‘ junto a varias creadoras escénicas andaluzas.

'La Promesa': el debut en la tele de Sara Molina

Ella da vida a la gran María Fernández, un personaje que se ha convertido en uno de los más queridos de la serie diaria de La 1 de TVE. El personaje de María está entre los cotilleos y los sueños. Destacó al inicio por ser una persona cercana a Jana, la mujer que llegó al palacio para cambiarlo todo.

Trabaja como doncella, pero se ocupa también de Catalina y Leonor, realizando tareas propias de una doncella personal. Cuando Jana llega a La Promesa, María Fernández es la primera en tenderle una mano amiga. Ambas comparten cuarto, quedándose ella con el camastro del fondo, el mismo que ocupa desde su primer día.

Cuando Petra y Lola malmeten contra Jana, María Fernández la defiende autodenominándose su comadre. Más tarde también anima a la señorita Catalina, de duelo por la muerte de Tomás.

El debut de Sara Molina en la pantalla ha significado un gran paso para su carrera y, por supuesto, la popularidad que ha ganado entre los televidentes le ayudará a tomar nuevos retos profesionales en este formato y, quizá, en otros como el cine.

Sara Molina: su vida personal

En cuanto a su vida personal, no se sabe si el corazón de Sara Molina está ocupado o no, ya que su popularidad está comenzando y porque sus redes sociales están dedicadas casi en exclusiva a sus trabajos, ya que lo que suele subir en Instagram, donde le queda poco para alcanzar los 7.000 seguidores, es sobre trabajo y algún viaje que ha realizado, como Sevilla y Granada.