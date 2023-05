Serie de Telecinco, que narra las aventuras de Sergio (Carlos Santos) y Tomy (Rubén Cortada), dos hermanos que años atrás triunfaron con Los TomyRockers un grupo de pop-rock, junto a sus amigos Vini (Andoni Agirregomezkorta) y Yago (Aníbal Gómez), pero que ahora que no pasan por su mejor momento: se han hecho mayores, ya no son tan conocidos y apenas tienen giras. Por si fuera poco, Sara (Lorena López), la mujer de Sergio ha decidido separarse de él y no puede ver a sus hijos debido a su conducta irresponsable. María Castro interpreta a Carmen, la directora de un colegio.