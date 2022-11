A diferencia de su galán William Levy, la actriz colombiana Laura Londoño no era demasiado conocida en nuestro país antes de irrumpir en Netflix con Café con aroma de mujer. Así como el actor cubano ya había conquistado los corazones de las españolas hace años, gracias a algunas telenovelas suyas que se emitieron en nuestro país, las producciones de Londoño no habían llegado a España, al menos no las más populares.

Esta intérprete de 34 años, nacida en Medellín (Colombia) el 13 de febrero de 1988, tuvo claro desde muy niña que le gustaba el mundo artístico. Hasta los 12 años estudió teatro en el colegio, aunque su carrera comenzó como modelo. A los 10 años, ya hizo sus pinitos de la mano de un reconocido diseñador colombiano, Ángel Yáñez. A los 13 años, se trasladó a Bogotá con su madre y su hermano, que algún tiempo después regresaron a Medellín, mientras que ella emprendió sola su carrera en Bogotá.



Sus pasos continuaron por el camino del modelaje y, a los 16, trabajó de manera sobresaliente con la agencia de modas Roxanne de Francia. De la mano de esta empresa, realizó varios desfiles en París y fue la imagen fresca y juvenil para varios catálogos de revistas.

Al mismo tiempo que trabajaba como modelo, seguía con sus estudios, que la llevaron a cursar Arquitectura en la Universidad de los Andes en Bogotá. Más tarde, se decantó por el mundo de la interpretación y estudió durante tres años actuación en Nueva York.



Siempre le han interesado las artes, no solo el modelaje y la actuación. En la Escuela de Bellas Artes de Medellín hizo cursos de pintura, arcilla y cerámica. Además estudió canto, música, solfeo, piano y ballet. Su primer gran paso importante en el mundo de la actuación fue en 2006, para entrar a la reconocida Escuela de Actuación del Canal Caracol de Colombia. Allí estudió durante dos años. Su estreno como actriz profesional fue ese mismo año, en Las profesionales, a su servicio, del Canal Caracol.

Una de sus novelas más conocidas en todo el mundo, incluido en España, fue Sin senos no hay paraíso en 2008, una producción de la cadena estadounidense Telemundo, que se rodó en México. También hemos podido verla en una película de Fernando Trueba, El olvido que seremos, de 2020. Todo ello antes de llegar su gran éxito, Café con aroma de mujer, que recientemente ha estrenado Telecinco.

A nivel personal, está casada desde 2018 con el cineasta Santiago Mora Bahamón y tiene dos hijos, Allegra, de dos años, y Mikaela, que nació el pasado mes de febrero.